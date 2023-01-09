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Для туризму пролунав тривожний сигнал: Туреччина та Єгипет можуть швидко інфікуватися

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туризм отримав небезпечний сигнал про новий вірус, що йде на зміну Covid-19: переносниками знову назвали тварин, з якими контактували тисячі туристів

Для туризму в черговий раз пролунав тривожний сигнал, пов’язаний з ковідом — до Європи прийшов новий штам Covid-19 під назвою «Кракен», а це швидше за все означає, що європейські туристи завезуть його на курорти Єгипту та Туреччини, які у 2022 році повністю зняли всі обмеження. У результаті деякі експерти побоюються, що може повторитись ситуація напередодні першої хвилі коронавірусу, коли Туреччина намагалася ігнорувати ситуацію до останнього — і це призвело до закриття напряму та введення суворих карантинних заходів у всіх готелях.

Наразі «Кракен» поширюється територією США. Також випадки вірусу зафіксовано у Данії, Франції, Австрії, Нідерландах, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Ісландії, Бельгії, Чехії, Португалії та Ірландії. При цьому «кракен» швидкий поширюється, «швидше за все тому, що він має деякі переваги перед домінуючими нині омікрон-штамами», зазначають експерти.

У результаті є ризик, що протягом найближчого місяця «Кракен» пошириться Європою, а з європейцями, що подорожують, — і далі. Насамперед, до Туреччини та Єгипту, куди з Європи масово вирушають туристи. Саме таким чином цей вірус може бути завезений і до України. Поки що, втім, кракен, за офіційними даними, на території нашої країни не виявлено. До речі, приблизно в цей час три роки тому вся ця історія з коронавірусом і почалась…

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