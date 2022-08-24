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Японія хоче, щоб молоді люди випивали більше алкоголю, щоб стимулювати економіку та збирати податки

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Японія хоче, щоб молоді люди випивали більше алкоголю, щоб стимулювати економіку та збирати податки

Просування ринку алкогольних напоїв – така незвичайна мета кампанії, яку запустила податкова агенція Японії, повідомляє іспанський телеканал Sesta TV. У рамках цієї ініціативи податковий орган оголосив конкурс бізнес-ідей, запропонувавши молодим людям запропонувати плани щодо пожвавлення галузі та підвищення попиту на алкогольні напої серед людей їхнього віку.

На сайті конкурсу, який називається “Саке Віва!” (Sake Viva!), попереджається, що національний ринок алкогольних напоїв скорочується, що податкове управління Японії пояснює зниженням народжуваності та старінням населення, а також зміною способу життя у зв’язку з пандемією.

З цієї причини конкурс запрошує молодих людей у ​​віці від 20 до 39 років запропонувати свої власні бізнес-плани щодо просування традиційних японських алкогольних напоїв, таких як саке, січу, аваморі, пиво, віскі, вина та лікери.

Зокрема, запитуються пропозиції щодо нових послуг та методів просування для стимулювання попиту серед молоді на продукцію та дизайн, засновані на новому способі життя та мінливих смаках після COVID-19. Сюди входять нові методи продажу за допомогою штучного інтелекту та метавсесвіту, а також ідеї щодо підвищення цінності алкогольних напоїв за допомогою маркування географічного походження. Крайній термін подання матеріалів – 9 вересня.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, споживання чистого алкоголю душу населення Японії становить 8,81 літра на рік. Японські податкові органи пов’язують рівень споживання алкоголю із віком своїх співвітчизників. Це викликає занепокоєння у країні, де люди віком від 65 років становлять 28,8 відсотка населення.

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