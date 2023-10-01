Названо місто, де найсильніше втомилися від туристів і вводять найжорсткіший спосіб відлякати їх

Найжорсткіший спосіб відлякати туристів, чутливо вдаривши їх по гаманцю, вводить європейська столиця, де найсильніше втомилися від туристів. Йдеться про Амстердам — наступного року там запровадять найвищий туристичний податок у Європі, щойно відбудеться його нове підвищення. Про це пише преса Нідерландів, посилаючись на заяву, яку зробила фінансовий директор міста Хестер ван Бюрен.

Місто планує підняти податок на на ночівлю до 12,5% вартості номера в готелі, при цьому пасажири круїзних лайнерів платитимуть 11 євро на людину замість 8 євро. У результаті туристам доведеться платити в середньому додаткові 22 євро за ніч за номер 175 євро. Раніше ця сума складала 15 євро. За даними чиновника, це четвертий за висотою показник у світі.

Адміністрація міста планувала нижче підвищення, але вважала за краще підвищити ставку під тиском ради. Загалом у наступному році місто розраховує зібрати 65 мільйонів євро за рахунок туристичних податків. При цьому, за словами Ван Бюрен, боротьба з туристами не була основною метою. «Звичайно, було б добре, якби високий податок допомагав боротися із надмірним туризмом, але тоді й грошей було б менше», – буквально заявила чиновниця.

Також за її словами, Амстердам перебуває у тісному контакті з іншими містами, які намагаються впоратися з непідйомною кількістю туристів, такими як Венеція та Барселона. «Нам також доводиться мати справу з одноденними туристами. Ми не можемо поставити турнікети, щоб ніхто не міг потрапити до міста, але ми збираємося розглянути способи змусити одноденних відвідувачів сплачувати якийсь міський податок», – заявила вона.

За офіційною статистикою, цього року Амстердам відвідає понад 20 мільйонів відвідувачів, багато з яких приїжджають до міста лише на один день. Але очевидно, що податок має відштовхнути від столиці «буйних» відвідувачів з обмеженим бюджетом, які «тільки створюють проблеми, особливо у кварталі червоних ліхтарів», як заявляє місцева влада.