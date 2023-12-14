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ТуризмЯпонія

Незвичайне хобі японки залучило до безлюдного села тисячі туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Жителька японського гірського села Нагоро 74-річна Цукімі Аяно змогла самотужки відродити село і зробити його центром тяжіння для туристів. Про незвичайну жінку та її унікальне хобі розповіло агентство The Sun.

Село Нагоро багато років перебувало на межі занедбаності. Майже всі місцеві жителі поїхали з неї, шукаючи кращого життя. На колишньому місці проживання залишилося не більше 300 осіб, згодом їхня кількість зменшилася до 30. В основному це пенсіонери. До речі, за останні 20 років у Нагорі не народилося жодної дитини. Село поступово пустіло і вмирало.

Щоб якось скрасити самотність і пожвавити обставини, місцева мешканка Цукімі Аяно вирішила перетворити село самостійно і в прямому розумінні взялася за виготовлення односельців. Вона зробила ляльок у повний зріст за образом і подобою людей, що колись жили тут, і розмістила їх на вулицях, у магазинах, і навіть порожні шкільні класи вона заповнила ляльками дітей.

Незвичайне хобі японки залучило до безлюдного села тисячі туристів

“Виготовлення ляльок — це моє хобі. Воно з’явилося тоді, коли була необхідність робити опудало для відлякування птахів на полях. Я не думала, що одного разу моє хобі виявиться настільки корисним”, – каже Цукімі Аяно.

Нині у селі налічується 350 ляльок, що у десять разів перевищує кількість живих людей. Ця особливість привабила в Нагоро безліч туристів.

“Раніше до нас ніхто не приїжджав, зараз дуже багато людей з усієї країни та з-за кордону. Тепер це місце стало дуже жвавим”, – кажуть місцеві жителі.

До речі, туристи сюди їдуть, не тільки щоб побачити ганчір’яних “жителів села”, але й полоскотати собі нерви. Багато хто з них зізнається, що відчували себе в Нагоро дивно і неспокійно.

“Складно описати почуття словами, це водночас дуже страшна та умиротворююча картина. Стає ніяково, коли ти бачиш усіх цих ляльок на тих місцях, де мають бути люди. Особливо в школі моторошно”, – поділилися туристи.

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