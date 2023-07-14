Туристи розчарувалися ще в одній популярній країні: вона пішла шляхом Туреччини

Ще одна популярна в туристів країна пішла шляхом Туреччини, вийшовши з класу «недорогих напрямків», що призвело до того, що туристи в ній розчарувалися, а бронювання впали. Йдеться про Хорватію. Як пише місцева преса, хоча в країні і спостерігається «певна туристична активність», приплив туристів все ж таки менший за розрахунковий — і більше того — менший за приріст місць у готелях.

У цифрах все виглядає не так вже й погано — кількість в’їзних туристів, які відвідали Хорватію в червні, збільшилася на 4% – до 2,9 мільйона осіб, а всього в першій половині 2023 року ця цифра досягла 6,7 млн. туристів і приріст до минулого році становив 16%. Загальна кількість ночівель у країні збільшилася на 10% до 27.3 млн, при цьому в червні вона зросла на 2%.

Однак, як запевняють у місцевих ЗМІ, хоча в країні спостерігається певна туристична активність, очікуваного «припливу туристів» не відбулося. Приріст пропозиції місць з боку готелів набагато перевищує приріст туристів, запевняють вони. Причина повільного зростання — насамперед зростання цін, яке призвело до виходу Хорватії з-поміж недорогих цінових напрямів, та «повернення в гру» всіх конкурентів на Середземномор’ї.

Свою роль, ймовірно, відіграв і вступ цього року Хорватії до ЄС. Справа в тому, що туристам з Євросоюзу — здебільшого це були «короткострокові» туристи з німецькомовних країн — Хорватія і так була доступна без візи; а ось на шляху туристів з країн, що не входять до Шенгенської зони, виникли додаткові складності.

А німецький ринок, зважаючи на все, відреагував на зростання цін. Як запевняють джерела, розчарування в Хорватії схоже на розчарування, яке зазнала Туреччина цього року.