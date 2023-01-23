Tripadvisor назвав найпопулярніші туристичні напрямки на 2023 рік

Найбільша у світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найпопулярніші туристичні напрямки на 2023 рік за версією Travellers Choice Awards.

У категорії “Популярні напрямки – світ” переможцем став Дубай (ОАЕ), який з 2023 року зробив алкоголь доступнішим для туристів. За ним пішли Балі (Індонезія), Лондон (Великобританія), Рим (Італія) та Париж (Франція). Загалом до списку потрапили 25 туристичних напрямків у всьому світі.

Також TripAdvisor визначив лідерів у категорії “Трендові напрямки – світ”:

Куба Хойан (В’єтнам) Маврикій Сіемреап (Камбоджа) Чіангмай (Таїланд)

Крім того, було оголошено переможців у категоріях “Кращі природні напрямки” (Маврикій) та “Кращі гастрономічні напрями” (Рим, Італія).

Головні туристичні тренди на 2023 рік

2022 ознаменувався відкриттям кордонів, скасуванням COVID-обмежень і сплеском подорожей по всьому світу, а також визначив переваги туристів на 2023 рік.

Як відзначають туристичні експерти, переживши період стресу, невизначеності та обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу, люди тепер цінують свій час, подорожі та благополуччя більше, ніж раніше. Адже тепер вони розуміють, як легко це все втратити. А тому, плануючи подорожі на 2023 рік, туристи все частіше шукають безтурботних пригод, в яких можна максимально використати свій час і по-справжньому насолодитися враженнями.