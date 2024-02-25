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Названі найкращі пляжі Азії у 2024 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найкращі пляжі Азії у 2024 році
Photo by kilarov zaneit on Unsplash

Сайт для мандрівників Tripadvisor провів дослідження та представив свій традиційний рейтинг найкращих пляжів Азії на 2024 рік.

На першому місці – Kelingking Beach на острові Нуса Пеніда в Індонезії. Він славиться мальовничими скелями, відокремленими бухтами з білим піском і прекрасним кольором морської води.

Друге місце отримав Banana Beach на острові Пхукет у Таїланді, який приваблює туристів м’яким золотавим піском та бірюзовими водами.

На третьому місці — пляж Haeundae Beach у Пусані (Південна Корея), який відомий своїми вражаючими розмірами, золотистим піском та зручним заходом у море.

Першу п’ятірку замикають пляжі Nai Harn Beach також на Пхукеті та An Bang Beach у Хойані (В’єтнам).

У ТОП-10 потрапили в’єтнамський My Khe Beach у Дананзі, два індійські пляжі — Benaulim Beach та Radhanagar, пляж Mirissa Beach на Шрі-Ланці та Melasti Beach (Унгасан, Індонезія).

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