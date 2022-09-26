Експерти розповіли, які популярні азіатські країни відкрили кордони для туристів

Однією з головних новин у сфері подорожей стало відкриття Японії для іноземних туристів після двох років закритих кордонів. ДІП розповідає, які ще популярні азіатські дестинації відкриті для мандрівників.

У червні влада Японії вже зняла деякі обмеження, і країну могли відвідувати ті, хто купив пакетний тур через туроператора. Крім того, країна запровадила обмеження на кількість відвідувань на день – не більше 50 000 туристів.

Як повідомляє Japantimes.co.jp, 11 жовтня країна знімає обмеження на кількість тих, хто в’їжджає в день, і необхідність купувати тур. Таким чином, вільні мандрівники можуть приїжджати до Японії як і раніше. Єдиною вимогою залишається негативний результат тесту COVID-19 для невакцинованих.

З 26 вересня Гонконг скасовує семиденний карантин, який був обов’язковим упродовж двох з половиною років. Усі, хто прибуває з-за кордону, зможуть поїхати в місця розміщення відразу після прибуття, але повинні знаходитися там протягом трьох днів. ПЛР-тест за 48 годин до вильоту складати більше не потрібно. Тепер його замінять експрес-тестом на антиген.

Інша країна стає більш доступною для туристів – Тайвань. Нещодавно влада оголосила, що з 29 вересня тижневий ліміт прибуття збільшиться з 50 000 до 60 000 осіб. Мандрівникам більше не потрібно буде складати ПЛР-тест після прибуття, а лише експрес-тест на COVID-19 під час триденного карантину. Триденний карантин скасовується і залишається семиденна самостійна профілактика за місцем проживання або у спеціально відведеному готелі з 13 жовтня. Правила та рекомендації щодо проведення профілактики доступні тут.

Раніше стало відомо, що з 1 жовтня Таїланд знімає всі коронавірусні обмеження для в’їзду туристів. Мандрівникам більше не потрібно буде пред’являти сертифікати про вакцинацію та результати тестів на COVID-19. Крім того, з 1 жовтня скасовується обов’язкова ізоляція для хворих з легкими симптомами та без них. Однак їм рекомендовано носити маски, мити руки та дотримуватись соціальної дистанції протягом п’яти днів.

Ще навесні від обов’язкового ПЛР-тестування звільнили туристів в Індонезії, В’єтнамі, Сінгапурі. У Малайзії, якщо ви отримали дві дози вакцини, необхідно лише завантажити програму MySejahtera, заповнити цифрову карту мандрівника та підтвердити статус щеплення. Дітям до 12 років щеплення не потрібно, але необхідно мати електронну перепустку. Нещеплені туристи повинні пройти тестування перед від’їздом та після прибуття.