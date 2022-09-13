Португалія відхилила всі заявки росіян на отримання золотої візи

Влада Португалії, яка раніше не підтримала ідею тотальної заборони на видачу віз росіянам до Євросоюзу, відхилила всі заявки росіян на отримання «золотих віз» у період з 24 лютого 2022 року. У рамках програми Golden Visa Portugal, що діяла з 2012 року, загалом відмову отримали десять заможних росіян. Про це стало відомо із повідомлення, наданого Португальською імміграційною та прикордонною службою.

Нагадаємо, на кінець лютого “золоту візу” Португалії отримав 431 російський турист, включаючи семеро – з початку 2022 року. Ще у березні португальські чиновники оголосили, що хочуть призупинити програму Golden Visa Portugal для російських туристів у відповідь на початок війни Росії в Україні.

Тоді міністр закордонних справ Португалії Ауґусто Сантуш Сілва заявив, що під санкції потрапить велика кількість громадян РФ. “SEF призупинив розгляд будь-яких досьє кандидатів на отримання дозволу на проживання через інвестиції, широко відомих як золоті візи, для громадян Росії”, – зазначив він. Заборона на користування схемою отримання посвідки на проживання через інвестиції поширилася не лише на росіян, а й на білорусів.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, з кінця лютого до початку серпня португальська імміграційна та прикордонна служба отримала 10 заяв на отримання ВНЖ у країні за інвестиційною програмою. Але всі вони були відхилені.

Нагадаємо, минулого вівторка Європейська комісія оголосила, що вирішила припинити дію угоди з Росією щодо спрощення віз, максимально ускладнивши процедуру допуску до Європи для росіян. Згідно з оголошенням, рішення призведе до збільшення обмежень на багаторазові в’їзні візи, а також ускладнить процес подання заяв для громадян Росії.

Угода про спрощення оформлення віз набула чинності в 2007 році і значно скоротила бюрократичні зволікання для росіян, які бажають поїхати до Європи. Але після 24 лютого країни ЄС запровадили безліч санкцій, які вважаються найжорсткішими за останні роки та на національному рівні посилювали допуск росіян до своїх країн. Так зробили Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Дані, надані раніше Службою у справах іноземців та кордонів (SEF), показали, що з моменту набуття чинності «Золотими візами», виданими громадянам Росії, до Португалії було переведено загалом 277.8 млн. євро. У той же час агентство оголосило, що видані громадянам України «золоті візи» принесли країні 32.5 млн євро.

Інвестиції в рамках португальської схеми отримання посвідки на проживання за інвестиції значно зросли. Дані SEF показали, що тільки в червні вкладення в обмін на європейський паспорт у рамках такої програми зросли більш ніж на 77.9% порівняно з травневими показниками та більш ніж подвоїли 36,4 млн. зареєстрованих в аналогічному місяці 2021 року. Хоча програма представляє значний зиск економічному сектору країни, проте її часто критикують за те, що вона відкриває доступ до багатьох незаконних справ, включаючи відмивання грошей та корупцію.

Довідка: Програма «Золота віза» була запущена урядом Португалії та інших країн для надання статусу резидента всім інвесторам у нерухомість та сім’ям, які хочуть інвестувати в економіку європейської країни. Схема «Інвестиції в обмін на паспорт» мала попит серед багатих російських туристів.