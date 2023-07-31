На Філіппінах вводять електронні візи для туристів

На Філіппінах наприкінці серпня тестуватимуть електронні візи для туристів. Щоправда, спершу не для всіх.

Пілотний проєкт запускають у партнерстві з Китаєм. Якщо система працюватиме гладко, до кінця року оформляти електронні візи зможуть усі іноземці.

„Філіппінська електронна віза дозволить іноземним громадянам, які в’їжджають до країни з метою туризму чи бізнесу, подавати заявки на візу для тимчасових відвідувачів віддалено через свої персональні комп’ютери, ноутбуки та мобільні пристрої“, – йдеться у заяві DFA.

Цей проєкт – ініціатива президента країни Фердинанда Маркоса-молодшого. Він уже давно просуває перехід на цифровізацію державних послуг.