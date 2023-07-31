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На Філіппінах вводять електронні візи для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Філіппінах вводять електронні візи для туристів

На Філіппінах наприкінці серпня тестуватимуть електронні візи для туристів. Щоправда, спершу не для всіх.

Пілотний проєкт запускають у партнерстві з Китаєм. Якщо система працюватиме гладко, до кінця року оформляти електронні візи зможуть усі іноземці.

„Філіппінська електронна віза дозволить іноземним громадянам, які в’їжджають до країни з метою туризму чи бізнесу, подавати заявки на візу для тимчасових відвідувачів віддалено через свої персональні комп’ютери, ноутбуки та мобільні пристрої“, – йдеться у заяві DFA.

Цей проєкт – ініціатива президента країни Фердинанда Маркоса-молодшого. Він уже давно просуває перехід на цифровізацію державних послуг.

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