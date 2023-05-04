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Єреванський хаб для росіян накрився: Туреччина закрила свій повітряний простір для літаків Вірменії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туреччина почала закривати кордони для туристів

Туреччина закрила свій повітряний простір для літаків Вірменії Зазначимо, що саме через турецький повітряний простір проходять маршрути лайнерів із Єревану як мінімум до південної Європи. Тож у зв’язку з таким рішенням Туреччини «єреванський хаб» для росіян накрився.

Про закриття повітряного простору, як повідомляють турецькі ЗМІ, заявили “у верхах”. З такою заявою виступив голова турецького МЗС Мевлют Чавушоглу. «Ми пускатимемо повітряні судна в нашу країну за потреби, але не дозволимо проліт лайнерів і приватних джетів через наш простір, поки тривають провокації з боку Вірменії проти Туреччини та Азербайджану», — заявив глава турецького МЗС. Також він наголосив, що якщо «провокації не припиняться», Туреччина може вдатися і до інших заходів.

При цьому причиною для скандалу, як у тому ж зверненні заявив Чавушоглу, стало відкриття в Єревані пам’ятника 1920-х років, що брали участь в операції «Немеза», основною метою якої була атака на лідерів тодішньої Туреччини — Османської імперії.

Як заявив глава турецького МЗС, «пам’ятник у Єревані присвятили терористам», і це, на його думку, перекреслює всі кроки «щодо нормалізації відносин Туреччини та Азербайджану з Вірменією».

Додамо, що Єреван не лише став «рідним будинком» для значної кількості російських релокантів. Але також, що важливіше, наступного літнього сезону частина туроператорів передбачала використовувати його як пересадковий хаб для відправки російських туристів до європейських країн, зокрема — до Греції.

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