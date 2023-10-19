Визначено 10 міст світу, які приваблюють найбільше туристів, такий рейтинг презентувало дослідження компанії Travelness.

Перше місце посіла тайська столиця Бангкок. А замкнула першу десятку найпопулярніша у наших туристів Анталія.

Повністю список 10 міст виглядає так:

Бангкок Париж Лондон Дубай Сінгапур Куала Лумпур Нью Йорк Стамбул Токіо Анталія

Нагадаємо, що раніше дослідження команди MoneyTransfers.com показало несподівані дані, яка країна виявляється найбільш перенаселеною у світі, де на кожного місцевого припадає по 3 туристи. Вона зовсім не в Азії, а Європі.

Як виявилося, така невелика європейська країна як Австрія є перенаселеним туристичним напрямком. Дослідники заявили, що на кожного місцевого мешканця в Австрії припадає 3,6 туристів. Щороку цю альпійську країну відвідують близько 32 мільйонів людей, при цьому населення усієї Австрії становить лише 8,9 мільйона громадян. Подробиці читайте тут.