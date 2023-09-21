Названо найбільш переповнену туристами країну у світі

Стало відомо, яка країна є найбільш переповненою туристами у світі. Виявилося, що вона не в Азії, а в Європі, передає DailyStar.

Згідно з дослідженням, сама перенаселена держава на сьогодні – Австрія. На кожного місцевого жителя цієї країни припадає щонайменше по 3 туристи. Щороку цю країну відвідують близько 32 мільйонів людей, при цьому місцеве населення складає лише 8,9 мільйона громадян.

Більшість мандрівників одразу ж прямують до столиці Австрії Відня. У цьому місті знаходиться безліч знакових визначних пам’яток, наприклад, Віденська державна опера, Музей природознавства, резиденція Шенбрунн та інші. На щастя, як зазначає видання, площа Відня дозволяє їй приймати велику кількість туристів.

Однак не всі міста країни справляються із напливом мандрівників. Наприклад, Гальштат, що знаходиться на березі Гальштатського озера, став останнім часом особливо популярним серед туристів. Вважається, що саме ця мальовнича місцевість стала натхненням для створення хіта Діснея “Холодне серце” (2013 рік). Проте місцеві жителі незадоволені напливом туристів і навіть виходили на вулиці на знак протесту проти заторів і пробок, що створюються приїжджими.

До речі, у Греції з 2024 року планують суттєво збільшити податок на проживання у готелях. Деталі можна дізнатись за посиланням.