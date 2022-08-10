Висока інфляція зводить нанівець зростання цін на готелі у туристичних містах Європи

З урахуванням інфляції ціни на готелі у 2022 році виявилися дешевшими, ніж у 2019-му. Така ситуація простежується у більшості європейських туристичних напрямків.

Провідна туристична аналітична компанія Mabrian Technologies проаналізувала ціни на проживання в готелях основних європейських напрямів у серпні та порівняла їх із місцевими темпами інфляції, зіставивши дані за 2022 рік із даними за 2019 рік.

Головний висновок цього дослідження полягає в тому, що з урахуванням інфляції ціни на готелі у 2022 році, незважаючи на зростання, будуть дешевшими, ніж у 2019 році у більшості європейських туристичних напрямків.

Зростання тарифів у 3- та 4-зіркових готелях Іспанії, Великобританії, Франції та Португалії, а також у 4- та 5-зіркових об’єктах розміщення в Італії виявилося нижчим за рівень інфляції і, отже, свідчить про зниження реальних цін на проживання.

У випадку з Грецією сценарій інший, оскільки відбулося значно значніше зростання цін на готелі, до 134% у п’ятизірках у порівнянні з 2019 роком, тоді як рівень інфляції становить лише 6,87%. Високе зростання цін на люксові готелі експерти пов’язують із відкриттям нових розкішних готелів на грецьких курортах, що призвело до збільшення середньої вартості. Тим не менш, грецькі 3- та 4-зіркові готелі показали зростання на 31% та 82% порівняно з 2019 роком.

У Німеччині спостерігається нерівномірне зростання цін у різних категорій: 12% у 3-зіркових готелях, 18% у 4-зіркових готелях та 25% у 5-зіркових готелях, у той час як інфляція тримається нижче за всі ці показники на рівні 10,55% .

В Італії та Великобританії найбільш значне зростання цін спостерігається у категорії 3 зірки, у той час як у Греції, Франції, Іспанії та Німеччині найбільше зростання цін спостерігається у категорії 5 зірок.

В Італії 3-, 4- та 5-зіркові готелі підвищили свої ціни на 27%, 7% і 4%, при цьому рівень інфляції склав 9,12%. Найбільше зростання цін на італійські готелі спостерігається в категорії 3 зірки.

У Британії готелі, які зросли в ціні, належать до категорії 3 зірки. Тут збільшення на 7%. Британські 4- та 5-зіркові готелі, з іншого боку, знизили свої ціни порівняно з 2019 роком на 1% та 12% відповідно, тоді як рівень інфляції становить 12%.

У Франції порівняно з 2019 роком ціни на 3, 4 та 5-зіркові готелі зросли на 2%, 5% або 20%, за інфляції 7,83%.

В Іспанії спостерігається зростання, аналогічне зростанню у Франції: 3-зіркові готелі зросли на 4%, 4-зіркові готелі – на 6% та 5-зіркові готелі – на 13% порівняно з 2019 роком, при інфляції 13,55%.

Таким чином, пряме порівняння тарифів з попередніми періодами може ввести в оману в умовах нестабільності, подібної до нинішньої. Це й зрозуміло: Європа не звикла мати справу із такими темпами інфляції.