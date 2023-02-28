Великодні канікули під загрозою: де пройдуть страйки авіа- та залізничників у Європі у березні та квітні

У період із початку березня і до великодніх вихідних мандрівники можуть зіткнутися з перебоями у роботі транспорту в Іспанії, Франції та Великій Британії.

Страйки у 17 іспанських аеропортах

Деякі з найбільш завантажених аеропортів Іспанії зіштовхнуться із страйками профспілок працівників компанії Swissport, що займається наземним обслуговуванням та обробкою вантажів. З 27 лютого по 13 квітня вони оголосили серію 24-годинних страйків кожного понеділка, вівторка та четвер.

Swissport Handling обслуговує аеропорти Мадрид-Барахас, Барселона-Ель-Прат, Реус, Аліканте, Валенсія, Мурсія, Малага, Альмерія, Саламанка, Вальядолід, Бургос, Логроньо, Сарагоса, Уеска, Лансароте, Гран-Канарія та Тенеріф.

Профспілки повинні будуть надавати мінімум послуг, як цього вимагає іспанське законодавство, тому поки що неясно, який вплив мають страйки на пасажирів.

Страйки, що продовжуються у Франції

Профспілки по всій Франції ведуть безперервну боротьбу проти планів підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Раніше у страйку брали участь залізничники та співробітники аеропорту: 30% рейсів з паризького аеропорту Орлі було скасовано в останній день страйку. На 7 березня профспілки запланували найсерйозніші акції та обіцяють повністю зупинити Францію.

Також обговорюється можливість переходу до “ковзких” страйків, протягом яких її учасники по черзі змінюють один одного. Працівники паризького метро – одна з груп, що виступають за перехід до страйків, які можуть починатися та закінчуватись у будь-який час протягом певного періоду часу.

Робітники Хітроу виступають за великодній страйк

Понад 3 000 охоронців, інженерів та пожежників, які працюють в аеропорту Хітроу, наразі голосують за проведення страйку через низьку заробітну плату.

Якщо працівники, які є членами профспілки Unite, проголосують за страйк, він може збігтися із напруженим періодом великодніх свят.

“Якщо наші члени в HAL (аеропорт Хітроу) почнуть страйк, то це призведе до серйозних перебоїв у роботі всього Хітроу з неминучими затримками, збоями та скасуванням рейсів”, – каже регіональний координатор Unite Уейн Кінг.

Працівники прикордонних сил Великобританії продовжують страйк

Профспілка працівників державних та комерційних служб Великобританії організовує серію цільових страйків. Страйкуватимуть і співробітники прикордонної служби – вони візьмуть участь у дні масових акцій, який відбудеться 15 березня. Цього дня страйкувати планують 100 000 державних службовців.

Страйк буде приурочено до весняного бюджету уряду і може торкнутися аеропортів та морських портів по всій країні.