У Великобританії виявили новий підваріант Omicron

У Великій Британії був виявлений новий підваріант омікрону, Ex I (EE), і перші дослідження показали, що він може передаватися на 10 відсотків легше, ніж інші мутації омікрону, повідомляє Sky News.

Ex I – мутація суб-варіантів омікрон VA.1 та VA.2. В Англії станом на 22 березня було виявлено 637 випадків захворювання.

Цей підваріант досліджується Британською агенцією з охорони здоров’я. Станом на 16 березня його трансмісивність була на 9,8 відсотка вищою, ніж у стелс-варіанту VA.2. Кількість випадків рекомбінантного Ex I все ще замало для аналізу по регіонах.

Рекомбінантні варіанти зазвичай вимирають відносно швидко, проф. Сьюзан Хопкінс, головний медичний радник агентства.

Підваріант Ex I нового коронавірусу був також зареєстрований у Таїланді та Новій Зеландії.

Ex I відноситься до варіанту Omicron доти, доки не будуть виявлені істотні відмінності в характеристиках передачі та захворювання.