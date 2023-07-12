У серці Лондона спалахнув скандал: у британському парламенті попався шпигун у личині туриста

У британській пресі з’явилися багатообіцяючі заголовки, що в британському парламенті потрапив китайський шпигун у личині туриста. Останній мав «проникнути» на закритий брифінг гонконгських демократичних активістів.

Як запевняє преса, шпигун намагався потрапити на захід, але його заблокували біля дверей, тому що його імені не було в списку гостей. Той стверджував, що він може відвідати захід у рамках офіційного туру і після нетривалого діалогу залишив околиці.

Організатор заходу Боб Сілі, член парламенту від консерваторів, який організував цей захід, уже урочисто заявив: «Якщо це був шпигун Комуністичної партії Китаю, то це ще один приклад злісної некомпетентності цього режиму. З боку Пекіна було б зовсім недоречно надсилати оперативника для залякування чи запису людей на приватному парламентському заході».

Голова комітету із закордонних справ Алісія Кернс, також поспішила заявити про «шпигунство»: «Ми бачили, як далеко КПК готова зайти у придушенні свобод у Гонконгу. Тепер вона припускає, що вони мають інформацію про приватні зустрічі в парламенті. Ми повинні захистити право сміливих гонконгців висловлюватися проти дій КНР, не в останню чергу в парламенті, і зробити все, що в наших силах, щоб перешкодити Пекіну продовжити свою кампанію транснаціональних репресій на території Великобританії».