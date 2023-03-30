Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяУ Британії скасували сотні рейсів: Співробітники служби безпеки аеропорту Хітроу оголосили 10-денний...
Велика БританіяТуризм

У Британії скасували сотні рейсів: Співробітники служби безпеки аеропорту Хітроу оголосили 10-денний страйк

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Британії скасували сотні рейсів: Співробітники служби безпеки аеропорту Хітроу оголосили 10-денний страйк

Понад 1400 співробітників служби безпеки аеропорту Хітроу оголосили страйк, вимагаючи справедливої оплати праці. Крім рейсів British Airlines, страйк може торкнутися й інших авіакомпаній.

Співробітники служби безпеки аеропорту Хітроу розпочнуть 10-денний страйк 31 березня. Цими днями British Airlines скорочує розклад рейсів на п’ять відсотків. Авіакомпанія скасовує близько 32 рейсів на день, загалом протягом 10 днів буде скасовано понад 300 рейсів.

Генеральний секретар Unite Шерон Грем звинуватила працівників аеропорту Хітроу в тому, що вони недоплачують працівникам аеропорту. При цьому і виконавчий директор, і топ-керівники одержують значно більшу заробітну плату. Проте керівництво аеропорту Хітроу вважає, що оплата праці співробітників служби безпеки є справедливою. За даними профспілки, співробітники служби безпеки аеропорту Хітроу одержують 24 000 фунтів стерлінгів (27 400 євро) на рік.

British Airways висловили жаль з приводу того, що їм довелося внести корективи до розкладу рейсів. “Ми вибачилися перед клієнтами, чиї плани поїздок були порушені, і запропонували можливість перебронювати рейс або отримати відшкодування”, – сказав представник авіакомпанії.

Профспілка попередила про можливі довгі черги. “Страйк викликає збої та затримки в аеропорту Хітроу протягом усього великоднього періоду”, – сказав Уейн Кінг, регіональний координатор Unite. В аеропорту заявили, що мають план на випадок непередбачених обставин, щоб аеропорт залишався відкритим.

Серед страйкуючих співробітників служби безпеки є відповідальні за перевірку вантажів, що надходять до аеропорту. Персонал аеропорту має бути передислокований з інших районів. Це, своєю чергою, може призвести до збільшення черг.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристам повідомили про їхні помилки в магазинах Duty Free, які можуть коштувати грошей

LifeStyle
Скоротити час у магазинах Duty Free – один із...

Названі найкращі аеропорти світу у 2023 році

Велика Британія
Британська компанія Skytrax, яка вивчає якість авіапослуг, опублікувала щорічний...

Кинули на 20 годин: В Іспанії сотні туристів спали на підлозі та стрічці для багажу в очікуванні свого рейсу

Іспанія
Сотні британських пасажирів провели ніч в аеропорту Лансароте: їхній...

Майданчик для гольфу та 40-метровий водоспад: Чим підкуповують туристів найкращі аеропорти світу

Катар
В Амстердамі вручили свій "Оскар" найкращим авіагаваням світу: у...

Великодні канікули під загрозою: де пройдуть страйки авіа- та залізничників у Європі у березні та квітні

Велика Британія
У період із початку березня і до великодніх вихідних...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму