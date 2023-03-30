У Британії скасували сотні рейсів: Співробітники служби безпеки аеропорту Хітроу оголосили 10-денний страйк

Понад 1400 співробітників служби безпеки аеропорту Хітроу оголосили страйк, вимагаючи справедливої оплати праці. Крім рейсів British Airlines, страйк може торкнутися й інших авіакомпаній.

Співробітники служби безпеки аеропорту Хітроу розпочнуть 10-денний страйк 31 березня. Цими днями British Airlines скорочує розклад рейсів на п’ять відсотків. Авіакомпанія скасовує близько 32 рейсів на день, загалом протягом 10 днів буде скасовано понад 300 рейсів.

Генеральний секретар Unite Шерон Грем звинуватила працівників аеропорту Хітроу в тому, що вони недоплачують працівникам аеропорту. При цьому і виконавчий директор, і топ-керівники одержують значно більшу заробітну плату. Проте керівництво аеропорту Хітроу вважає, що оплата праці співробітників служби безпеки є справедливою. За даними профспілки, співробітники служби безпеки аеропорту Хітроу одержують 24 000 фунтів стерлінгів (27 400 євро) на рік.

British Airways висловили жаль з приводу того, що їм довелося внести корективи до розкладу рейсів. “Ми вибачилися перед клієнтами, чиї плани поїздок були порушені, і запропонували можливість перебронювати рейс або отримати відшкодування”, – сказав представник авіакомпанії.

Профспілка попередила про можливі довгі черги. “Страйк викликає збої та затримки в аеропорту Хітроу протягом усього великоднього періоду”, – сказав Уейн Кінг, регіональний координатор Unite. В аеропорту заявили, що мають план на випадок непередбачених обставин, щоб аеропорт залишався відкритим.

Серед страйкуючих співробітників служби безпеки є відповідальні за перевірку вантажів, що надходять до аеропорту. Персонал аеропорту має бути передислокований з інших районів. Це, своєю чергою, може призвести до збільшення черг.