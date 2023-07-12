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Туристів попередили про можливий хаос під час поїздок до Європи

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Хаос авіаперевезень у Європі продовжиться: названо нові часові рамки

Страйки, затримки та скасування рейсів загрожують високому літньому сезону — туристів попередили про можливий хаос під час поїздок до Європи. Як заявляє видання Schengenvisainfo, європейські профспілки попередили Євроконтроль, що протягом найближчих шести місяців у Європі можуть відбутися масові страйки.

При цьому конкретних дат не оголошено, оскільки це було «тільки попереднє попередження». Поки що Євроконтроль, тобто Європейська організація з безпеки аеронавігації, веде переговори з профспілками і «сподівається на позитивний результат». Але туристів уже попередили, щоби готувалися до гіршого.

Так, як заявила виконавчий директор лондонського аеропорту Gatwick Стюарт Вінгейт, страйки можуть стати «одним з найбільших головних болів» аеропорту цього літа. Також вона зазначила, що у найближчі вісім тижнів очікується 33 000 рейсів на день, що на 8% більше у порівнянні з тим, що було здійснено за той же період минулого року, а це означає, що зростає ймовірність збільшення кількості скасування та затримок рейсів.

При цьому, як зазначають у Євроконтролі, середня затримка на рейс у першому кварталі 2023 року збільшилася до 5-річного максимуму в 14,5 хвилини на рейс порівняно з першим кварталом 2022 року, коли середня затримка на рейс становила 9,5 хвилини на рейс.

Ще одна інформація, що насторожує, — що саме страйки були основною причиною всіх збоїв, зареєстрованих у першому кварталі цього року.

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