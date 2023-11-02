В Британії туристів почнуть возити до знакових визначних пам’яток на футуристичних апаратах

Боротьба за клімат не лише позбавляє туристів авіаперевезень, а й сприяє розробці фантастичних проектів. Черговий такий проект анонсували у Великій Британії, точніше у Шотландії. Там оголосили, що почнуть возити туристів до визначних пам’яток на футуристичних апаратах. Йдеться про відновлення будівництва дирижаблів.

Як пише Sun, йдеться про проект Airlander 10, розроблений компанією Hybrid Air Vehicles (HAV). Він може перевозити 100 пасажирів або корисне навантаження 10 тонн, забезпечуючи комфортну подорож з низьким рівнем викидів. При цьому новий лайнер зможе рухатись зі швидкістю близько 128 км/год. І, незважаючи на те, що новий дирижабль планується найдовшим у світі — 94 метри, він зможе літати з популярних туристичних точок на Оркнейських та Шетланських островах, а також інших визначних пам’яток, використовуючи існуючі аеропорти.

Щоправда, згідно з авторами проекту, в інфраструктуру все одно потрібно інвестувати менше 2 млн фунтів стерлінгів. Це будуть витрати на купівлю додаткової землі у певних районах, а також нове оснащення та освітлення посадкових майданчиків. Необхідно встановити швартовні щогли та наземні якорі для прив’язування дирижаблів.

Інженери HIAL та Ради Оркнейських островів провели сім обстежень на місці з урахуванням історичних погодних умов на кожному об’єкті, а також інфраструктури злітно-посадкових смуг та складності посадки.

При цьому HAV заявила, що щорічно може вироблятися до 24 нових літаків, і ця робота може забезпечити 1200 робочих місць. “Airlander стане дуже корисним доповненням до транспортної екосистеми з мінімальними порушеннями, яке може створити нові можливості для економічного зростання та розвитку туризму в регіоні, вимагаючи лише простої та недорогої модернізації інфраструктури”, – запевняють розробники.