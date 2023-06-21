Турецький Rixos озвучив свою версію масового отруєння туристів

Топ-менеджмент турецького готелю Rixos Sungate, який став героєм недавнього скандалу з отруєнням британських туристів, прокоментував тему дня досить дипломатично. Готель, для якого «задоволеність клієнтів стоїть на першому місці», проте готовий захищати свою якість обслуговування та відсутність «сальмонельозу» з документами та результатами перевірок у руках — у тому числі й на судовому процесі. Таким чином турецький Rixos розповів про деталі масового отруєння туристів, натякнувши на шахрайство.

Як цитує видання Turizm Guncel, менеджер Rixos Hotels з корпоративних комунікацій та зв’язків з громадськістю Меріч Генюлал підтвердив, що є інформація про те, що деякі гості, які проживають у готелі, звертаються зі скаргами на дискомфорт у шлунку. «Всі планові перевірки на об’єкті були проведені після того, як туристи заявили, що вони були отруєні, було проведено і додаткові перевірки. У результатах випробувань не виявлено жодних негативних результатів. Після цього у квітні, травні та червні наша команда з контролю якості провела тести на 1200 співробітниках. У співробітників також не було виявлено жодних наслідків. Було проведено тести їжі, поверхні, води, льоду, і там також нічого не виявлено. Державні органи також проводили перевірки та не підтвердили жодних негативних даних», – відзвітував топ-менеджер.

Далі він описав ситуацію в такий спосіб. За його словами, Rixos Sungate відкрито з 15 березня і прийняв 18 тисяч гостей. «З 18 тисяч гостей зі скаргами прийшла лише 51 людина, переважно громадяни Великобританії. Тих, хто страждав від нудоти чи блювання, направляли до медичного центру готелю без жодних зборів. Також адміністрація готелю спілкується з усіма гостями, які залишають коментарі та скарги», – заявив пан Генюлал. При цьому він зазначив, що лише подія була відображена в британській пресі, кількість «постраждалих» чомусь почала збільшуватися.

Він прокоментував також і останню новину про 100 британських туристів, які отруїлися, які планують подати на готель до суду. За його словами, перевірки в готелі продовжуються, їх також провів і туроператор TUI, який також ризикує опинитися на лаві підсудних у разі процесу. Але наявності бактерій, про які заявляють британці, що постраждали, не показала жодна перевірка. До речі, і про власне судове засідання також у готелі не чули.

Також пан Генюлал додав, що готель не стикається зі скасуванням бронювання, у тому числі і британцями. «Зараз у готелі відпочивають не лише британці, а й різні гості із багатьох країн. Побували у нас і відомі імена та впливові особи, запрошені нами на об’єкт. З ними також немає проблем. Ми не отримали жодних скарг, особливо з боку ресторану. Мало того, що ні в кого не було розладу шлунка, ми також не отримали жодних негативних відгуків про їжу», – додав він.

Гостре питання — чи збирає Rixos докази, аналогічно іспанським готелям, які вирішили протиставити «бізнесу» британців, що постраждали, докази з відеокамер — як турист, який нібито лежав з отруєнням у готелі, насправді засмагає, плескається в басейні і відпалює на вечірці – менеджер відгукнувся досить дипломатично «Адміністрація нашого готелю, звісно, може надати такі докази у разі потреби, але не може бути й мови про те, щоб ми виявляли вороже ставлення до наших гостей, які на щось скаржаться. У разі судового процесу наші юристи, які стежать за судовим процесом, можуть виявити ініціативу щодо цього. Але у нас немає такого підходу щодо обслуговування і ставлення до гостей», – заявив він. Тобто, судячи з усього, британським юристам, які поставили «на потік» справи про туристів, що «отруїлися», прозоро натякають — ми не будемо прямо звинувачувати вас у шахрайських діях, але підноготна всім зрозуміла.