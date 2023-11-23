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Туристам назвала найкращий день для покупок авіаквитків до Black Friday: і це не п’ятниця

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Авіакомпанії почали дозволяти пасажирам продавати авіаквитки один одному

Бажання відхопити вигідні пропозиції до Чорної п’ятниці не обходить стороною і туристів, які напередодні заповітного дня влаштовують справжнє полювання на дешеві авіаквитки.

Однак, оскільки розпродаж часто розтягується на попередній і наступний тиждень, чи є п’ятниця дійсно найкращим днем для покупки авіаквитків?

Команда експертів Jack’s Flight Club виявила, що середа після Чорної п’ятниці може стати найкращим днем для покупки авіаквитків за найбільш вигідними цінами, хоча останніми роками таким днем було прийнято вважати вівторок (Travel Tuesday), пише Express.

“Travel Tuesday вже давно вважається ідеальним днем для бронювання відпустки, але наші недавні результати показують, що середа, наступна за вівторком, може стати наступним найкращим днем для пошуку туристичних пропозицій”, – зазначила редактор журналу The Detour, що входить у Jack’s Flight Club, Кеті Маклюр.

Від імені усієї експертної групи вона закликала мандрівників стежити за цією новою тенденцією, щоб максимально ефективно планувати свої поїздки.

Також, за її словами, буде не зайвим моніторити акційні ціни на авіаквитки протягом усього знижкового періоду – з четверга напередодні Чорної п’ятниці до наступного середовища, і в разі чого бути готовим швидко здійснити покупку.

При цьому варто враховувати, що багато акційних пропозицій залежить від їх наявності, тому є ризик, що найдешевші квитки можуть бути розкуплені ще до Чорної п’ятниці, тоді як до середи протримаються бюджетні пропозиції за залишковим принципом, наприклад, на незручні дати або непопулярні напрямки.

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