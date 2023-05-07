Турист у літаку вдарив жінку за те, що вона поклала ноги на підголівник крісла

Скандальний інцидент за участю двох туристів трапився на борту літака. Пасажир ударив жінку через те, що вона поклала свої ноги на підголовник його крісла. Пізніше він поділився цією історією на форумі Reddit та викликав бурхливу реакцію.

Пасажир пояснив, що запах її смердючих ніг поширювався по всьому літаку. У результаті чоловік вдарив її по ногах за необдуману поведінку, і тільки тоді жінка прибрала ноги з його підголівника.

Незважаючи на те, що багато користувачів висловлювалися за зняття взуття в літаку, абсолютна більшість розкритикувала зухвалу туристку, а не чоловіка, який зважився на радикальні дії щодо захисту власного простору.

“У деяких людей немає ні здорового глузду, ні поваги до оточуючих”, – прокоментував один із них. Однак знайшлися й ті, хто зайняв позицію жінки, заявивши, що їй, ймовірно, «було незручно сидіти в одній позі» і закинути ноги нагору — це був єдиний варіант.

Втім, це не перший випадок, коли хтось кладе ноги на підголівник іншого пасажира, і така поведінка викликає невдоволення та обурення. Так, минулого року мандрівник поділився у соцмережі фотографією жінки у чоботях, яка поклала ноги на його сидіння. Історія моментально була знята на камеру телефону і опублікована в мережі. Тоді користувачі не скупилися на критику на адресу зухвалої мандрівниці. «Якби я сидів попереду, я вже різко відкинув би сидіння!» — різко відповів один із користувачів.