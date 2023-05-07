Всі розділи
ГоловнаLifeStyleТурист у літаку вдарив жінку за те, що вона поклала ноги на...
LifeStyleВелика БританіяТуризм

Турист у літаку вдарив жінку за те, що вона поклала ноги на підголівник крісла

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист у літаку вдарив жінку за те, що вона поклала ноги на підголівник крісла

Скандальний інцидент за участю двох туристів трапився на борту літака. Пасажир ударив жінку через те, що вона поклала свої ноги на підголовник його крісла. Пізніше він поділився цією історією на форумі Reddit та викликав бурхливу реакцію.

Пасажир пояснив, що запах її смердючих ніг поширювався по всьому літаку. У результаті чоловік вдарив її по ногах за необдуману поведінку, і тільки тоді жінка прибрала ноги з його підголівника.

Незважаючи на те, що багато користувачів висловлювалися за зняття взуття в літаку, абсолютна більшість розкритикувала зухвалу туристку, а не чоловіка, який зважився на радикальні дії щодо захисту власного простору.

“У деяких людей немає ні здорового глузду, ні поваги до оточуючих”, – прокоментував один із них. Однак знайшлися й ті, хто зайняв позицію жінки, заявивши, що їй, ймовірно, «було незручно сидіти в одній позі» і закинути ноги нагору — це був єдиний варіант.

Втім, це не перший випадок, коли хтось кладе ноги на підголівник іншого пасажира, і така поведінка викликає невдоволення та обурення. Так, минулого року мандрівник поділився у соцмережі фотографією жінки у чоботях, яка поклала ноги на його сидіння. Історія моментально була знята на камеру телефону і опублікована в мережі. Тоді користувачі не скупилися на критику на адресу зухвалої мандрівниці. «Якби я сидів попереду, я вже різко відкинув би сидіння!» — різко відповів один із користувачів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Стюардеса повідомила, чому вона завжди бронює 5-й ряд в одному типі літаків

Велика Британія
Складно однозначно назвати найкраще місце в літаку: хтось вважає...

У Хургаді колір Червоного моря став червоним, налякавши туристів

Єгипет
Пояснення з приводу природного феномену, що налякав туристів у...

У Таїланді туристів почали штрафувати та саджати у в’язницю за новим законом

Таїланд
Туристи, які бажають "відбити" частину коштів на поїздку за...

Двох туристів знайшли мертвими у номері готелю на Балі

Готелі
Двоє китайських туристів, чоловік і жінка, було знайдено мертвими...

На острові Балі запровадять систему квот для туристів

Індонезія
Як передає інформагентство Detik, губернатор індонезійського острова Балі Вайан...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму