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Стали відомі найжадібніші авіакомпанії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Виявлено найжадібніші авіакомпанії

Найжадібніші авіакомпанії, готові здерти з туриста гроші за будь-що — навіть за природне бажання сісти поряд з близькими родичами в літаку — виявили британські дослідники.

Очевидно, що на першому місці в лавах перевізників, які майже гарантовано не дозволять сісти разом безкоштовно, опинилися відомі лоукостери. Більш «пафосні» компанії охоче йдуть туристам назустріч і легко садять їх поруч навіть «за безкоштовно», додали дослідники. Хоча дослідження і проводилося насамперед для британського ринку, тренд цей очевидний для всієї Європи.

Результати дослідження, опублікованого в британській пресі, яке провели експерти із захисту прав споживачів Which, виявили найжадібніші авіакомпанії, не готові посадити туристів разом безкоштовно. Основою дослідження стало опитування понад 8 тис. туристів.

Результат частково передбачуваний — найжадібнішими виявилися лоукостери, точніше авіакомпанії, Wizz і Ryanair. На рейсах останньої лише 66% сиділи разом, не доплативши за місце, а попередня — 61%. У той час як у британського нацперевізника разом посадять 94% пасажирів, що спільно реєструються, а у easyJet — 93%.

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