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Туризм

Складено рейтинг найщасливіших і найнещасніших країн світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг найщасливіших і найнещасніших країн світу
Photo by Danny de Groot on Unsplash

Опубліковано світовий рейтинг найщасливіших і найнещасливіших країн, передає Time Out.

Пандемія напевно вплинула на те, як ми спілкуємося, як влаштовані наші робочі місця, і як ми подорожуємо. Але, як виявилося, вона також мала досить значний і довготривалий вплив на наше психічне здоров’я.

Четвертий щорічний звіт “Ментальний стан світу” Глобального проєкту розуму, проведений лабораторією Sapien Labs, показує, наскільки ми всі стали нещасливими з 2020 року, і результати виявилися вражаючими.

В останньому дослідженні взяли участь 419 175 осіб із 71 країни, які відповіли на анонімне онлайн-опитування. Оцінка спрямована на виявлення індивідуального коефіцієнта психічного здоров’я (КПЗ), який оцінює 47 аспектів психічного здоров’я у шести основних категоріях: настрій та перспективи, соціальне “Я”, мотивація та прагнення, зв’язок розуму та тіла, пізнання, адаптивність та стійкість.

Крім того, звіт збирає інформацію про стиль життя людей, динаміку відносин з сім’єю та друзями, а також особисті травми. На основі відповідей людям надавалася певна кількість балів, і результати розміщувалися на спектрі від процвітання до дистресу.

На першому місці опинилася Домініканська Республіка із середнім КПЗ 91 із 300, за нею йдуть Шрі-Ланка з 89 та Танзанія з 88. Однак не скрізь показники виявилися такими високими. На іншому кінці шкали знаходиться Узбекистан із середнім КПЗ всього 48, за ним слідує Велика Британія з 49. Нижче представлені списки десяти найщасливіших і найнещасливіших країн.

Десять найщасливіших країн у світі:

  1. Домініканська республіка;
  2. Шрі Ланка;
  3. Танзанія;
  4. Панама;
  5. Малайзія;
  6. Нігерія;
  7. Венесуела;
  8. Сальвадор;
  9. Коста-Рика;
  10. Уругвай.

Десять найнещасливіших країн у світі:

  1. Узбекистан;
  2. Великобританія;
  3. ПАР;
  4. Бразилія;
  5. Таджикистан;
  6. Австралія;
  7. Єгипет;
  8. Ірландія;
  9. Ірак;
  10. Ємен.

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