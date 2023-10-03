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Скасування рейсів через Covid повернулося: тисячі пасажирів застрягли в лондонському аеропорту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Скасування рейсів через Covid повернулося: тисячі пасажирів застрягли в лондонському аеропорту

Спалах Covid став причиною третього за цей місяць уповільнення роботи органів управління повітряним рухом у лондонському аеропорту Гатвік.

Як повідомляє Independent, захворювання персоналу призвело до того, що швидкість потоку рейсів, що використовують найзавантаженішу злітно-посадкову смугу у світі, скоротилася.

П’ятдесят рейсів до аеропорту Сассекса і назад було скасовано або перенаправлено, а багато інших рейсів було затримано на строк до семи годин. За приблизними оцінками, постраждали близько 8 тисяч пасажирів.

Між Гатвіком та Белфастом було припинено вісім рейсів: шість до міжнародного аеропорту столиці Північної Ірландії та назад, а також два рейси до Белфаст-Сіті.

Багаторазові скасування були також зроблені на рейсах easyJet з Едінбургом, Женевою та Парижем CDG.

Представник лондонського аеропорту Гатвік заявив: “Через раптове захворювання в диспетчерській вежі, включаючи випадки Covid-19, були введені тимчасові обмеження на управління повітряним рухом. Це викликало деякі затримки та скасування рейсів з боку авіакомпаній. Ми доклали всіх зусиль, щоб звести до мінімуму незручності, і просимо вибачення за можливі незручності. Сьогодні вранці диспетчерська вежа повністю укомплектована”.

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