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Велика БританіяТуризм

Скандал навколо Ryanair: лоукостер хоче ввести плату за відвідування туалету на борту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Лоукостер Ryanair хоче ввести плату за відвідування туалету на борту: туристи та громадськість обурені

Популярний у Європі лоукостер Ryanair знову націлився на додаткові джерела прибутку зі своїх літаків. Введення поборів викликало шок та обурення серед авіатуристів та привернуло увагу громадськості.

Прибуток гарантовано буде, впевнені у авіакомпанії, т.к. санвузлом, особливо на далекомагістральних перельотах, користуються майже всі пасажири. Перевізник, відомий своїми інноваційними підходами та стратегіями, розмістив відео на своїй сторінці в TikTok, де співробітник намагався уникнути відповіді на питання про плату за використання туалету.

Незважаючи на жартівливі інтонації промовця, відео набрало 1.8 млн переглядів і викликало шквал обурення серед коментаторів, багато з яких літають цією авіакомпанією.

Так, деякі відразу висловилися про можливі проблеми для пасажирів із захворюваннями нирок та сечового міхура, якби така плата стала реальністю. “Навіть якщо це всього 0.50 євро (20 грн. за поточним курсом), це може бути причиною того, що я більше не літатиму Ryanair – вам потрібно десь провести межу”, – заявив один. Інший зазначив: “З нас можуть стягувати до 2 євро (82 грн.) За користування туалетами на борту літаків Ryanair вже з 2024 року”. Ryanair не залишилася осторонь і додала свій коментар у відео, вказуючи на запровадження зборів з 30 лютого 2024 року — неіснуючої дати, додатково дратуючи людей своїм висловлюванням.

Хоча поки це все припущення, багато користувачів соціальних мереж прийняли заяви авіакомпанії всерйоз і висловили своє невдоволення. У той час як Ryanair продовжує провокаційну комунікацію в соціальних мережах, залишається відкритим питання, наскільки серйозно компанія розглядає запровадження такої плати і якою буде реакція пасажирів та громадськості на цю пропозицію.

Нагадаємо, перевізник порушує цю тему вже 13 років, явно промацуючи ґрунт. У 2009 році глава Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що серйозно ставиться до стягнення плати зі своїх пасажирів за користування бортовим туалетом. «Ми вивчали це раніше, і проблема в тому, що Boeing не може вигадати механізм на дверях туалету, щоб приймати монети. Ми пропонуємо їм повернутись і подивитися на механізм, за допомогою якого можна оплачувати послугу прямо на двері туалету», — казав тоді він.

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