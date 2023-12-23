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Велика БританіяТуризм

Шторм у Британії може зіпсувати різдвяні подорожі тисячам туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Шторм у Британії може зіпсувати різдвяні подорожі тисячам туристів

Авіарейси, потяги та пороми у Британії скасовано, оскільки Метеорологічне управління попереджає, що вітер може досягати 80 миль на годину (128 км/год. – УНІАН).

Як повідомляє Іndependent, за чотири дні до Різдва сотні тисяч людей відмовилися від своїх планів, оскільки сотні поїздів, поромів та авіарейсів було скасовано.

У Шотландії та на півночі Англії закрито деякі залізничні лінії через побоювання, що на рейки може здути перешкоди. В інших місцях запроваджено обмеження швидкості.
British Airways скасувала щонайменше 24 рейси, а шотландська авіакомпанія Loganair також призупинила деякі рейси. Багато поромів також залишаються в порту. Деякі залізничні лінії у Шотландії повністю закриті через шторм “Піа”.

British Airways скасувала щонайменше 24 рейси, а шотландська авіакомпанія Loganair також призупинила деякі рейси. Багато поромів також залишаються в порту. Деякі залізничні лінії у Шотландії повністю закриті через шторм “Піа”.

Як повідомляв DIP, очікується, що найближчими днями погода на європейському континенті погіршиться. Наприклад, в Ірландії вперше за багато років температура опустилася нижче за нуль, місцями фіксувалася ожеледиця і навіть сніг.

Більше того, очікується, що найближчими днями погода зіпсується ще сильніше. Синоптики прогнозують, що Європу “морозитиме” хвилями. Зокрема, холодні температури можуть увірватися до Західної та Центральної Європи під кінець грудня. Разом з тим, прогнозується, що у Німеччині, Франції, Великій Британії, Іспанії, Туреччині та на Балканах часом буде тепліше, ніж зазвичай.

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