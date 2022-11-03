Пролунав гучний звук вибуху і яскравий білий спалах: В Британії під час злету в Airbus вдарила блискавка

В один із найбільших у світі літаків Airbus Beluga XL5 при зльоті минулого вівторка, 1 листопада, з жахливим гуркотом ударила блискавка, налякавши туристів та місцевих. Повітряне судно прямувало до Німеччини з аеропорту Хаварден у Флінтширі, Північний Уельс у Великій Британії.

За кілька хвилин після відриву від землі судно вразила блискавка. Момент удару і «світловий вибух», що послідував за ним, з характерним жахливим звуком був зафіксований відеореєстраторами очевидців, повідомив Dailystar. Десятки автомобілістів помітили білий спалах під час дощу, який утворився в результаті подвійної блискавки, що встромилася в обидва кінці літака. Після інциденту місцеві повідомили про відключення електроенергії та втрату телевізійного сигналу в цьому районі.

Представник Airbus UK розповів місцевим газетам про це: «Сьогодні о 13:00 дня в літак Beluga XL5, що вилітає з аеропорту Хаварден, вдарила блискавка. Хоча політ продовжувався в звичайному режимі і приземлився в німецькому місті через кілька годин після вильоту, удар і наступний «вибух» були дуже страшними. Це звичайна подія в авіації, і лайнер продовжив свій шлях до Гамбурга, як і планувалося. Відповідно до стандартної процедури експлуатації, літак буде перевірено перед наступним польотом».

Незабаром після цього місцеві жителі звернулися до соціальних мереж, щоб поділитися своїми побоюваннями після сильного гуркоту та спалаху блискавки. Також вони розповіли пожежні команди, які прямують до цього району, хоча спалаху не було зафіксовано. Уточнювалося, що блискавка не порушила планів авіалайнера: літак, згідно з розкладом, приземлився у німецькому Гамбурзі.