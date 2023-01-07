Прогули та штрафи: туристи знайшли спосіб суттєво заощадити на турах, не побоявшись покарання

Інфляція, газ та електроенергія, що подорожчали, а також проблеми в економіці призвели до найсильнішого зростання цін на тури в Європі. Все це спонукало європейських туристів до пошуку способів здешевлення відпочинку. І вони знайшли спосіб суттєво заощадити на турах, переставши боятися «штрафів за прогули». Уточнимо: йдеться про сімейних туристів та подорожі під час навчального року. До такого порушення порядку, про яке ми пояснимо нижче, підштовхує європейців ще й негативний досвід минулого року з його «авіаколапсом» під час усього високого туристичного сезону, а вигадана схема дозволяє знизити ймовірність зіштовхування з цими проблемами.

Так, британські ЗМІ, посилаючись на результати досліджень, проведених платформою онлайн-бронювання Holiday Extras, стверджують, що більше третини сімей, які планують вирушити у відпустку в 2023 році, планують зробити це перед літніми канікулами. прямо під час навчального року, коли вартість турів ще не висока. При цьому сім’ї висловлюють готовність сплатити штрафи за прогул занять своїми дітьми. Справа в тому, що у Британії, як і в Німеччині, якщо школяр не з’являється у школі без поважної причини, то на батьків накладається штраф. При цьому практика «записки від батьків», поширена у Росії, там не працює.

Однак кожен десятий опитаний заявив, що вже вирішив відпочивати не під час канікул та високого сезону. А ще 29% обмірковують таку можливість.

Причина – серйозна можливість заощадити. У середньому під час канікул, особливо літніх, ціни піднімаються приблизно на 28%. Наприклад, як запевняє видання, відпочинок на Тенеріфе середньому туристу з Великобританії під час, коли в школах ще тривають заняття, обійдеться з економією 900 фунтів стерлінгів на сім’ю. І це навіть з урахуванням сплати горезвісних шкільних штрафів.