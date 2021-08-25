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LifeStyleВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Принц Гаррі і Меган зробили пожертву постраждалим від землетрусу на Гаїті

Євгеній Подольський
Getty Images

Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили пожертву неурядовій організації шеф-кухаря Хосе Андреса, яка поставляє гаряче харчування лікарням і рятувальним центрам на Гаїті після руйнівного землетрусу, повідомляє Мейлонлайн.

Герцоги Сассекські, що живуть в Каліфорнії, США, зробили пожертву Всесвітній центральній кухні Андреса через свій фонд Archwell Foundation.

Шеф Андрес – особистий друг принца Гаррі і Меган. Він був гостем в першому випуску їх подкаста і недавно підтримав ініціативу Меган з нагоди її 40-річчя «40×40». Герцогиня Сассекська запросила 40 своїх друзів витратити 40 хвилин свого часу, щоб допомогти порадою жінкам, які втратили роботу під час пандемії COVID-19.

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