Принц Гаррі і Меган зробили пожертву постраждалим від землетрусу на Гаїті

Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили пожертву неурядовій організації шеф-кухаря Хосе Андреса, яка поставляє гаряче харчування лікарням і рятувальним центрам на Гаїті після руйнівного землетрусу, повідомляє Мейлонлайн.

Герцоги Сассекські, що живуть в Каліфорнії, США, зробили пожертву Всесвітній центральній кухні Андреса через свій фонд Archwell Foundation.

An update from @WCKitchen on the earthquake relief they and their partners—including Prince Harry and Duchess Meghan’s Archewell Foundation—are providing in Haiti. The country is still in urgent need of medical, food and sanitation assistance. https://t.co/Mva9Xvvx4V

— Omid Scobie (@scobie) August 21, 2021