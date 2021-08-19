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Число жертв землетрусу на Гаїті наблизилося до 2,2 тис.

В результаті землетрусу зруйновано десятки тисяч будинків

Євгеній Подольський

Число жертв землетрусу магнітудою 7,2, що стався на Гаїті в суботу, 14 серпня, зросла до 2189, число поранених перевищила 12 268.

Про це повідомили в Управлінні цивільної оборони Гаїті

За даними місцевої влади, через сильні підземні поштовхи в країні було зруйновано понад 60 тис. житлових будинків, 76 тис. будинків і будівель громадських установ отримали пошкодження.

У районі стихійного лиха тривають пошуково-рятувальні роботи за участю групи рятувальників з США.

Мексика направила на Гаїті 15,4 тис. тонн гуманітарного вантажу, в тому числі продовольства, медикаментів і питної води.

Раніше уряд Гаїті звернувся до міжнародного співтовариства з проханням посприяти в ліквідації наслідків лиха.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу розташовувався в 12 км на північний схід від міста Сен-Жан-дю-Суд. Підземні поштовхи відчувалися і в столиці Порт-о-Пренсі.

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.

Землетрус викликав велику паніку серед населення.

Спочатку влада оголосила загрозу цунамі, але незабаром вона була скасована.

Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Анрі оголосив в країні надзвичайний стан терміном на місяць.

Землетрус 2010 року в Гаїті

Одне з найбільш руйнівних землетрусів у світі за останнє сторіччя стався на Гаїті 12 січня 2010 року.

За офіційними даними, в результаті землетрусу магнітудою 7, який стався на півдні країни, загинуло 316 тис. Осіб, ще 300 тис. Отримали поранення.

В результаті стихійного лиха 1,3 млн людей залишилися без даху над головою.

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