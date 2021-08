Принц Гарри и Меган сделали пожертвование пострадавшим от землетрясения на Гаити

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали пожертвование неправительственной организации шеф-повара Хосе Андреса, которая поставляет горячее питание больницам и спасательным центрам на Гаити после разрушительного землетрясения, сообщает Мейлонлайн.

Герцоги Сассекском, живущих в Калифорнии, США, сделали пожертвование Всемирный центральной кухни Андреса через свой фонд Archwell Foundation.

An update from @WCKitchen on the earthquake relief they and their partners—including Prince Harry and Duchess Meghan’s Archewell Foundation—are providing in Haiti. The country is still in urgent need of medical, food and sanitation assistance. https://t.co/Mva9Xvvx4V

— Omid Scobie (@scobie) August 21, 2021