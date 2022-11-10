У США жінку зловили при спробі сісти в літак із пістолетом, захованим у курці

Пасажирка, що вилітає на Гаїті з міжнародного аеропорту Форт-Лодердейл-Голлівуд, що за 34 км на північ від Маямі, спробувала пронести на борт літака пістолет усередині запеченої курки.

Співробітники служби безпеки з Управління транспортної безпеки (TSA) виявили на сканері вогнепальну зброю, яка була щільно загорнута в пластик, а потім була поміщена всередину курки.

Як відомо, вогнепальну зброю не дозволяється перевозити до ручної поклажі. Згідно з авіаційними правилами, воно має бути укладене незарядженим і замкненим у контейнері з твердими стінками. Пасажири повинні заявити про вогнепальну зброю співробітникам авіакомпанії, а для міжнародних рейсів необхідно пройти додаткову перевірку митниці та прикордонної служби.

У цьому випадку неназвана пасажирка не дотрималася жодного з цих правил. В результаті її не лише не допустили до польоту, а й затримали задля можливого судового переслідування.

Минулого тижня TSA повідомило, що з початку цього року співробітники Управління виявили понад 700 одиниць зброї на контрольно-пропускних пунктах в аеропортах Флориди. Переважна більшість із них були заряджені.

Представник TSA Сарі Кошець підтвердила, що більшість пасажирів, у яких було виявлено вогнепальну зброю в ручній поклажі, вже заарештовано або отримали повідомлення про явку до суду. Крім того, за такі порушення TSA має право накласти цивільний штраф у розмірі до 13 910 доларів США.

За десять місяців 2022 року в аеропорту Форт-Лодердейл-Голлівуд вилучили 120 одиниць вогнепальної зброї, що поступається лише показникам Орландо, де було виявлено 129 пістолетів та іншої стрілецької техніки.