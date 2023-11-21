“Пограбування серед білого дня”: в аеропорту Хітроу спалахнув скандал

Дівчина звинуватила співробітників безпеки аеропорту Хітроу в “грабунку серед білого дня”. У неї конфіскували помади відомого бренду вартістю 90 фунтів стерлінгів, вважаючи їх рідкими.

Шадія Блек зі Швейцарії провела два дні у Лондоні з ручною поклажею. Коли дівчина проходила контроль за безпекою термінала №2 аеропорту Хітроу, її зупинили співробітники.

Студентка юридичного факультету та фешн-модель розповіла MailOnline, що спочатку персонал хотів конфіскувати її дорогий парфумерний набір вартістю 250 фунтів стерлінгів та гель для вмивання, перш ніж вони погодилися на три невикористані помади вартістю близько 90 фунтів стерлінгів.

Шадія заявила, що це розлютило її, враховуючи те, що на сайті Хітроу говориться, що тверді помади не вважаються рідиною.

“Це зловживання становищем. Конфісковані предмети не викидаються, а просто відкладаються убік. Правила є правила. Мені не сподобалося, як співробітники це робили. Я була в люті”, – розповіла блогер.

Шадія додала, що залишила три помади співробітникам безпеки, бо не хотіла запізнитись на свій рейс. Вона зазначила, що хоче, щоб “люди, які мають таку владу, були під контролем”: “Я розлючена. Я ніколи раніше не була така зла”.

“Персонал аеропорту жорстоко грабує людей. Вони кажуть вам, що у вас занадто багато рідини в сумці, а потім беруть і відкладають убік, а не сміття. Можливо, вони хочуть залишити ці речі собі. Це грабіж”, – стверджує Шадія.

На питання про подію та долю конфіскованої власності в Хітроу представник аеропорту спочатку заявив, що “те, що конфісковано, не зберігається або не використовується повторно”. Однак пізніше аеропорт повідомив Шадіє, що її помади, можливо, зберігаються службою Mail and Fly і не було знищено.

Сервіс Mail and Fly призначений для допомоги пасажирам у відновленні власності конфіскованої службою безпеки. Служба стверджує, що зберігає речі три місяці, і якщо ніхто не приходить за ними, вони жертвують їх на благодійність.