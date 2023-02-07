Глава Хітроу подав у відставку, не впоравшись із напливом пасажирів

Джон Холланд-Кей — бос лондонського аеропорту Хітроу — оголосив, що піде з поста виконавчого директора до кінця 2023 року після дев’яти років керівництва найзавантаженішим аеропортом у Європі.

Незважаючи на похвалу з боку Ради директорів Хітроу минулого четверга, Холланд-Кей зіштовхнувся зі шквалом критики з приводу роботи аеропорту під час пандемії і, зокрема, очевидної нездатності Хітроу впоратися з напливом пасажирів після закінчення пандемії COVID-19 та відкриття кордонів.

Критики стверджують, що Холланд-Кей виявився занадто песимістичний щодо короткострокових та середньострокових перспектив авіаційної галузі та скоротив занадто багато робочих місць у розпал пандемії. В результаті Хітроу практично провалився, коли десятки тисяч пасажирів намагалися повернутись у небо.

Проблеми з людськими ресурсами Хітроу вилилися в його вражаюче протистояння з Emirates, коли минулого літа аеропорт намагався змусити авіакомпанії скоротити кількість пасажирів.

Emirates вибухнула тирадою на адресу Хітроу та його «безцеремонного» керівництва, які, за твердженням авіакомпанії, викликали хаос у розкладі своєю «некомпетентністю та бездіяльністю».

Спочатку Emirates відхилила прохання Хітроу скоротити пасажиропотік, хоча компроміс зрештою було досягнуто. Щоправда, для цього до переговорів довелося підключитися до самого Холланд-Кею.

У наступні тижні і місяці Хітроу спробував «переписати історію», заявляючи, що скорочення трафіку, що тривало, — результат нездатності авіакомпаній найняти достатню кількість персоналу. А за це, зрозуміло, аеропорт не несе відповідальності.

Наприкінці минулого року керівництво Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) утрималося від закликів до відставки Холланд-Кея, зазначивши при цьому, що мандрівники не повинні відчувати до нього співчуття і що «голови мають полетіти», якщо хаос у поїздках повториться у період різдвяних свят .

Різдво пройшло без пригод, і, беручи відставку Холланд-Кея, Рада директорів Хітроу проігнорувала нещодавню історію аеропорту.

«Джон був видатним керівником Хітроу. Протягом останніх дев’яти років він невпинно працював у співпраці з акціонерами, міністрами, авіакомпаніями та іншими заінтересованими сторонами, щоб країна могла пишатися своїм «парадним входом».

«Правління хотіло б офіційно висловити нашу подяку Джону за його відданість Хітроу протягом усього терміну перебування на посаді керівника».

Сам Холланд-Кей не раз захищав свій внесок у спільну справу, стверджуючи, що успіх Хітроу у поверненні корони найзавантаженішого аеропорту Європи не випадковий.

Чим займатиметься колишній виконавчий директор після відставки, не повідомляється.