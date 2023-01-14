У лондонському Хітроу виявили посилку з партією урану, що прибула з Оману

Співробітники контртерористичного управління поліція Лондона приступили до оперативного розслідування після того, як в аеропорту Хітроу було виявлено посилку, яка, ймовірно, містить якусь кількість урану.

Передбачається, що небезпечна посилка прибула в Лондон рейсом з Маскату, столиці Оману. Нині єдиним прямим рейсом, що обслуговує Хітроу з Маската, є авіакомпанія Oman Air. Вона контрольована урядом країни.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вантаж було відправлено з Пакистану, потім відправлено до Оману, а потім уже завантажено на рейс до Великобританії. Ті ж джерела стверджують, що посилка мала бути переправлена контрабандою групі іранців, що базуються у Великій Британії, перш ніж вона була перехоплена службами безпеки.

Незабаром після того, як вантаж прибув до Хітроу, його було за стандартною процедурою передано на вантажний склад, де спеціальні сканери CBRN попередили працівників про потенційну загрозу. На склад були направлені офіцери прикордонних сил Великобританії та запроваджено повномасштабні заходи безпеки.

З’ясувалося, що вантаж прибув до Хітроу ще 29 грудня, але новина про виявлення стала надбанням громадськості лише зараз.

У спробі розвіяти побоювання щодо потенційної терористичної загрози поліція заявила, що кількість «матеріалу» була «надзвичайно незначною» і не становить загрози для громадськості.

“Хоча розслідування досі триває, судячи з результатів на цей час, воно, схоже, не пов’язане з якоюсь прямою загрозою”, – вважають поліцейські. «Проте ми продовжимо відстежувати всі доступні напрямки розслідування, щоб переконатися, що це безперечно так».

Деякі коментатори, однак, кажуть, що це відправлення — лише одне з багатьох, яке закінчилося провалом у рамках більш масштабної терористичної змови, яка могла навіть включати атаку з використанням «брудної бомби».

У заяві столичної поліції наголошується, що ця подія стала свідченням «чудових можливостей» служб безпеки в портах по всій Великій Британії щодо виявлення та ізоляції потенційних загроз.