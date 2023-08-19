Пасажирам у літаку фермер залишив зухвале повідомлення на полі, викликавши вибух сміху

Оригінальний «сюрприз» підніс туристам, які летять у лондонський аеропорт Гатвік, місцевий фермер, чиї поля розташовані буквально за кілька хвилин від зони приземлення. Туристам у літаках він показав “величезний пеніс”, зобразивши його на своєму полі, віртуозно викосивши траву. Пасажири, судячи з публікації видання Daily Star, «наскальний живопис» оцінили вибухом сміху.

Як запевняє видання, першим «пам’ятку» побачив «мандрівник з орлиним поглядом» з вікна літака під час польоту рейсом Aer Lingus з Дубліна до Лондона. Він і сфотографував «величезний ерегований пеніс», зораний у полі всього за кілька хвилин від зони приземлення.

«Я випадково подивилася вниз, і на мене дивився масивний пеніс. Спочатку я подумала, що бачу щось, але швидко зробила знімок на телефон, щоб переконатися, що не божеволію», – повідала ще одна з пасажирок. Далі вона «почула вибух сміху» в салоні, і це їй підтвердило, що її очі її не обдурили. “Сподіваюся, ніхто з дітей на борту цього не бачив”, – додає вона.

Як додає видання «це був рідкісний момент веселощів для пасажирів, які летіли цього літа в Гатвік». Справа в тому, що лондонський аеропорт знову стрясають страйки.

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