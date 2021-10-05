Незручні питання про російські гроші, пожертвувані на партію Бориса Джонсона

Витік документів про офшорні компанії поставила правлячу партію Бориса Джонсона в Великобританії перед незручними питаннями про пожертвування, зроблених одним з найбільших спонсорів, дружиною колишнього високопоставленого російського чиновника, повідомляє BBC.

Любов Чорнухіна пожертвувала Консервативної партії майже 1,9 мільйона фунтів стерлінгів з 2012 року. Документи так званих “Pandora Papers” показують, що за її особистим багатством стоїть її чоловік Володимир, який має фінансові зв’язки з близькими до Кремля людьми.

Адвокати Чорнухіної стверджують, що вона є громадянкою Великобританії і може розпоряджатися своїми грошима на свій розсуд.

Пожертви “відкрили” 48-річної Чорнухиній багато урядових двері. Завдяки своїй щедрості вона отримала право грати в теніс з Борисом Джонсоном і вечеряти з Терезою Мей, коли та була прем’єр-міністром. Однак до сих пір мало що було відомо про походження пожертв Чорнухіної.

Документи Pandora Peppers пов’язують цю пару з трьома трастами, мережею з 32 компаній і активами на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Вони вказують на те, що джерелом багатства Чорнухіної є її 52-річний чоловік: в одному з електронних листів йдеться, що її “фінансово підтримує чоловік”, а в іншому вона представлена ​​як “домогосподарка”.

Серед документів – довідка про позику в 4 мільйони фунтів стерлінгів, який офшорна компанія Володимира Чорнухіна видала британській компанії його дружини. Інформація була зібрана програмою BBC “Панорама” спільно з газетою “Гардіан” після вивчення матеріалів “Pandora Peppers”, доступ до яких отримали 650 журналістів з усього світу через Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ). Витік майже 12 мільйонів файлів виявився однією з найбільших в сучасній історії офшорів.

На прохання прокоментувати факти про спонсорів, розкриті завдяки “Pandora Peppers”, Борис Джонсон відповів, що всі пожертви проходять належну перевірку відповідно до правил, встановлених, коли він був в опозиції.

Але правозахисники з Transparency International називають такі перевірки формальністю і кажуть, що правила можна легко обійти, якщо закрити на них очі.