Утечка документов об оффшорных компаниях поставила правящую партию Бориса Джонсона в Великобритании перед неудобными вопросами о пожертвованиях, сделанных одним из крупнейших спонсоров, женой бывшего высокопоставленного российского чиновника, сообщает BBC.

Любовь Чернухино пожертвовала Консервативной партии почти 1,9 миллиона фунтов стерлингов с 2012 года. Документы так называемых «Pandora Papers» показывают, что по ее личным богатством стоит ее муж Владимир, который имеет финансовые связи с близкими к Кремлю людьми.

Адвокаты Чернухино утверждают, что она является гражданкой Великобритании и может распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению.

Пожертвования «открыли» 48-летней Чернухино многие правительственные двери. Благодаря своей щедрости она получила право играть в теннис с Борисом Джонсоном и ужинать с Терезой Мэй, когда та была премьер-министром. Однако до сих пор мало что было известно о происхождении пожертвований Чернухино.

Документы Pandora Peppers связывают эту пару с тремя трастами, сетью из 32 компаний и активами на сумму более 100 000 000 фунтов стерлингов.

Они указывают на то, что источником богатства Чернухино является ее 52-летний муж: в одном из электронных писем говорится, что ее «финансово поддерживает человек», а в другом она представлена ​​как «домохозяйка».

Среди документов — справка о займе в 4 миллиона фунтов стерлингов, который оффшорная компания Владимира Чернухино выдала британской компании его жены. Информация была собрана программе BBC «Панорама» совместно с газетой «Гардиан» после изучения материалов «Pandora Peppers», доступ к которым получили 650 журналистов со всего мира через Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Утечка почти 12000000 файлов оказался одним из крупнейших в современной истории оффшоров.

На просьбу прокомментировать факты о спонсорах, раскрыты благодаря «Pandora Peppers», Борис Джонсон ответил, что все пожертвования проходят надлежащую проверку в соответствии с правилами, установленными, когда он был в оппозиции.

Но правозащитники из Transparency International называют такие проверки формальностью и говорят, что правила можно легко обойти, если закрыть на них глаза.