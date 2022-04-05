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Велика БританіяРосія

Борис Джонсон російською: Ви гідні знати правду

Гліб Парфененко
Борис Джонсон російською: Ви заслуговуєте знати правду

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував відеозвернення, в якому він безпосередньо звертається до російського народу, кажучи йому, що він “гідний правди” про вторгнення в Україну.

“Російський народ гідний правди, ви заслуговуєте на факти”, – сказав Джонсон, виступаючи російською мовою на початку майже двохвилинного звернення, а потім повернувшись до англійської.

Британський лідер заявив, що повідомлення, що надходять з України, про звірства, вчинені російськими військами, “настільки шокуючі, настільки нудотні, що не огидні, що ваш уряд намагається приховати їх від вас”.

“Ваш президент знає, що якби ви бачили, що відбувається, ви не підтримали б його війну”, – додав Джонсон, маючи на увазі російського лідера Володимира Путіна.

Він закінчив відео, розміщене в Твіттері та інших соціальних мережах британського уряду, знову заговоривши російською мовою і сказавши, що Путін “звинувачується у скоєнні військових злочинів”.

“Але я не можу повірити, що він діє від вашого імені”, – додав лідер Великої Британії.

Виступ Джонсона відбувається у період безпрецедентних репресій проти інакомислення та незалежної журналістики у Росії, коли Кремль жорстко контролює інформацію про своє вторгнення в Україну.

Це включає оголошення НУО та ЗМІ “іноземними агентами” – ярлик, який несе в собі сильний принизливий відтінок і передбачає посилення контролю з боку уряду.

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