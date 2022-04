Борис Джонсон російською: Ви гідні знати правду

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував відеозвернення, в якому він безпосередньо звертається до російського народу, кажучи йому, що він “гідний правди” про вторгнення в Україну.

“Російський народ гідний правди, ви заслуговуєте на факти”, – сказав Джонсон, виступаючи російською мовою на початку майже двохвилинного звернення, а потім повернувшись до англійської.

To the Russian people, look at what is being done in your name.

You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022