Названо найкращі міста світу для відвідування навесні. Але лідер рейтингу туристам зовсім не радий

Амстердам, який очолив рейтинг, вже кілька років веде активну кампанію з обмеження масового туризму.

Столицю Нідерландів місто Амстердам визнали найкращим містом у світі для відвідування навесні.

Як пише видання Express з посиланням на результати дослідження, проведеного туристичним додатком Bounce, під час складання рейтингу було вивчено середню кількість опадів, температуру та можливості розваг.

Топ-10 міст світ для відвідування навесні

1. Амстердам, Нідерланди.

2. Лондон, Англія.

3. Прага, Чехія.

4. Пекін, Китай.

5. Рим, Італія.

6. Лас-Вегас, США.

7. Париж, Франція.

8. Відень, Австрія.

9. Мельбурн, Австралія.

10. Лос-Анджелес, США.

Амстердам очолив список завдяки великій кількості заходів та святкувань, що випадають на весну. Наприклад, День короля 27 квітня, коли люди виходять на вулиці в помаранчевому одязі, щоб відсвяткувати день народження короля Віллема-Олександра.

Весна також є підходящим часом року для відвідування захоплюючих полів тюльпанів у королівському парку Кекенхоф, куди легко доїхати зі столиці.

Крім того, навесні в Амстердамі дуже популярні пікніки у міських парках. Особливо городяни та туристи люблять збиратися у Парку Вондела.