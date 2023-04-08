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Названо найкращі міста світу для відвідування навесні. Але лідер рейтингу туристам зовсім не радий

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найкращі міста світу для відвідування навесні. Але лідер рейтингу туристам зовсім не радий

Амстердам, який очолив рейтинг, вже кілька років веде активну кампанію з обмеження масового туризму.

Столицю Нідерландів місто Амстердам визнали найкращим містом у світі для відвідування навесні.

Як пише видання Express з посиланням на результати дослідження, проведеного туристичним додатком Bounce, під час складання рейтингу було вивчено середню кількість опадів, температуру та можливості розваг.

Топ-10 міст світ для відвідування навесні

1. Амстердам, Нідерланди.
2. Лондон, Англія.
3. Прага, Чехія.
4. Пекін, Китай.
5. Рим, Італія.
6. Лас-Вегас, США.
7. Париж, Франція.
8. Відень, Австрія.
9. Мельбурн, Австралія.
10. Лос-Анджелес, США.

Амстердам очолив список завдяки великій кількості заходів та святкувань, що випадають на весну. Наприклад, День короля 27 квітня, коли люди виходять на вулиці в помаранчевому одязі, щоб відсвяткувати день народження короля Віллема-Олександра.

Весна також є підходящим часом року для відвідування захоплюючих полів тюльпанів у королівському парку Кекенхоф, куди легко доїхати зі столиці.

Крім того, навесні в Амстердамі дуже популярні пікніки у міських парках. Особливо городяни та туристи люблять збиратися у Парку Вондела.

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