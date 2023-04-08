Названо найкращі міста світу для відвідування навесні. Але лідер рейтингу туристам зовсім не радий

Амстердам, який очолив рейтинг, вже кілька років веде активну кампанію з обмеження масового туризму.
Столицю Нідерландів місто Амстердам визнали найкращим містом у світі для відвідування навесні.
Як пише видання Express з посиланням на результати дослідження, проведеного туристичним додатком Bounce, під час складання рейтингу було вивчено середню кількість опадів, температуру та можливості розваг.
Топ-10 міст світ для відвідування навесні
1. Амстердам, Нідерланди.
2. Лондон, Англія.
3. Прага, Чехія.
4. Пекін, Китай.
5. Рим, Італія.
6. Лас-Вегас, США.
7. Париж, Франція.
8. Відень, Австрія.
9. Мельбурн, Австралія.
10. Лос-Анджелес, США.
Амстердам очолив список завдяки великій кількості заходів та святкувань, що випадають на весну. Наприклад, День короля 27 квітня, коли люди виходять на вулиці в помаранчевому одязі, щоб відсвяткувати день народження короля Віллема-Олександра.
Весна також є підходящим часом року для відвідування захоплюючих полів тюльпанів у королівському парку Кекенхоф, куди легко доїхати зі столиці.
Крім того, навесні в Амстердамі дуже популярні пікніки у міських парках. Особливо городяни та туристи люблять збиратися у Парку Вондела.