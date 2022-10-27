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Велика БританіяТуризм

Найбільший аеропорт Європи може обмежити пасажиропотік перед Різдвом

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Найбільший аеропорт Європи може обмежити пасажиропотік перед Різдвом

The Guardian пише, що аеропорт “Хітроу” (Лондон, Великобританія) не виключає введення нових обмежень на пасажиропотік перед Різдвом.

За даними адміністрації авіагавані, аеропорт співпрацює з авіалініями для узгодження механізму, здатного «вирівняти попит та пропозицію в період максимально завантажених днів перед Різдвом».

Зазначається, що для забезпечення повноцінної роботи аеропорту доведеться найняти і навчити до 25 000 співробітників, а в умовах «це непросте завдання».

Нагадаємо, аеропорти Великобританії вже тривалий час зазнають труднощів із робочою силою, які виникли після виходу країни з ЄС та пандемії коронавірусу.

У липні “Хітроу” вже обмежив пасажиропотік до 100 000 осіб на день, ліміт діє до 29 жовтня.

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