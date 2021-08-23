Королева Єлизавета II може подати в суд на принца Гаррі за наклеп

Королева Великобританії Єлизавета II доручила своїм помічникам скласти план судового процесу на випадок, якщо заяви її онука принца Гаррі або його американської дружини Меган Маркл будуть визнані наклепом, пише газета Sun.

Британський таблоїд, в свою чергу, посилається на неназване джерело з Букінгемського палацу, передає ТАСС з посиланням на БТА.

«На самому верху (королівської сім’ї) є відчуття, що всьому є свої межі. Її Величність незадоволена постійними нападами. Гаррі і Меган будуть проінформовані про те, що повторні напади більше не допускаються», – сказало джерело.

Він сказав, що «команда юристів з королівської сім’ї консультується з компаніями, що спеціалізуються на дифамації і конфіденційності. У центрі уваги знаходяться мемуари, над якими, згідно з повідомленнями в минулому місяці, почав працювати принц Гаррі.

Молодший син британського спадкоємця престолу принца Чарльза вперше пообіцяв детально розповісти про свої «переживання, пригоди, втрати і життєві уроки, які сформували його як людину». Книга повинна бути видана в кінці 2022 року американським видавництвом Penguin Random House.

«Якщо хтось згаданий в книзі і прямо звинувачується в чомусь, це можна розглядати як наклеп і порушення права на недоторканність приватного життя», – сказало джерело, додавши, що видавцеві може бути відправлено попередження.

The Sun відзначає, що Букінгемський палац відмовився коментувати публікацію.

Передісторія відносин “Блакитної крові”

Понад рік тому принц Гаррі і його американська дружина Меган Маркл оголосили про свій намір відмовитися від свого статусу високопоставлених членів британської королівської сім’ї і стати фінансово незалежними. Зміни набрали чинності 31 березня 2020 року. З цього дня пара втратила можливість офіційно представляти королеву Єлизавету II в поїздках, виконувати інші церемоніальні обов’язки і використовувати титул «Їх Королівські Високості».

Згодом принц Гаррі і Меган Маркл дали кілька скандальних інтерв’ю, звинувативши членів королівської сім’ї і їх оточення в расизмі і байдужості до своїх проблем. При цьому вони не назвали жодного.

Після припинення отримання бюджету, на який вони мали право як члени королівської сім’ї, Гаррі і Меган підписали контракти з потоковими платформами Spotify і Netflix на виробництво і створення аудіо- та відеоконтенту.