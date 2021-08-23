Королева Елизавета II может подать в суд на принца Гарри за клевету

Королева Великобритании Елизавета II поручила своим помощникам составить план судебного процесса в случае, если заявления ее внука принца Гарри или его американской жены Меган Маркл будут признаны клеветой, пишет газета Sun.

Британский таблоид, в свою очередь, ссылается на неназванный источник из Букингемского дворца, передает ТАСС со ссылкой на БТА.

«На самом верху (королевской семьи) есть ощущение, что всему есть свои пределы. Ее Величество недовольна постоянными нападениями. Гарри и Меган будут проинформированы о том, что повторные приступы больше не допускаются», — сказал источник.

Он сказал, что «команда юристов с королевской семье консультируется с компаниями, специализирующимися на диффамации и конфиденциальности. В центре внимания находятся мемуары, над которыми, согласно сообщениям в прошлом месяце, начал работать принц Гарри.

Младший сын британского наследника престола принца Чарльза впервые пообещал подробно рассказать о своих «переживания, приключения, потери и жизненные уроки, которые сформировали его как человека». Книга должна быть издана в конце 2022 американским издательством Penguin Random House.

«Если кто упомянут в книге и прямо обвиняется в то, это можно рассматривать как клевету и нарушение права на неприкосновенность частной жизни», — сказал источник, добавив, что издателю может быть отправлено предупреждение.

The Sun отмечает, что Букингемский дворец отказался комментировать публикацию.

Предыстория отношений «Голубой крови»

Более года назад принц Гарри и его американская жена Меган Маркл объявили о своем намерении отказаться от своего статуса высокопоставленных членов британской королевской семьи и стать финансово независимыми. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года. С этого дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, выполнять другие церемониальные обязанности и использовать титул «Их Королевские Высочества».

Впоследствии принц Гарри и Меган Маркл дали несколько скандальных интервью, обвинив членов королевской семьи и их окружения в расизме и равнодушия к своим проблемам. При этом они не назвали ни одного.

После прекращения получения бюджета, на который они имели право как члены королевской семьи, Гарри и Меган подписали контракты с потоковыми платформами Spotify и Netflix на производство и создание аудио- и видеоконтента.