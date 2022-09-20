Всі розділи
ГоловнаLifeStyleКохання на борту: перша авіакомпанія у світі запустила додаток для знайомств
LifeStyleВелика БританіяТуризм

Кохання на борту: перша авіакомпанія у світі запустила додаток для знайомств

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Кохання на борту: перша авіакомпанія у світі запустила додаток для знайомств

Перший у світі додаток для романтичних знайомств запустив британський лоукостер EASYJET. За даними The Sun, авіакомпанія сподівається увірватися в індустрію онлайн-знайомств, в якій домінують Tinder та eHarmony. За задумом, пасажири зможуть зустрічати попутників біля виходу на посадку або під час польоту.

Перевізник EasyJet вже ставав свідком зародження кохання у небі. Так, у 2015 році 24-річна студентка звинуватила 27-річного туриста у тому, що він зайняв її місце на рейсі з Лондона до Тель-Авіва. Вона попросила його пересісти, але слово за слово, і вони розговорились. Між туристами пролетіла іскра, і через три роки вони оприлюднили цю історію і тепер живуть разом у Лондоні.

З того часу пара намагається бронювати лише ті самі місця, 12-й ряд, у будь-якій поїздці, яку вони здійснюють, і дівчина додає: «Це така приємна історія, яку можна розповісти людям. Коли вони запитують, де ми познайомилися, і я говорю: «У літаку», розмова на цьому ніколи не закінчується».

Засновник авіакомпанії-лоукостера, 55-річний мільярдер сер Стеліос Хаджі-Іоанну, минулого, а точніше, у 2007 році, теж зарекомендував себе як затятий романтик, доглядаючи міс Великобританії Брук Джонстон, яка молодша за нього на 14 років.

Відомому приватному бізнесменові може стати в нагоді ця програма, вважає видання, оскільки він не одружений. Однак любителям наживи варто двічі подумати, перш ніж робити вибір, оскільки власник мільйонів заявив, що він не має планів одружуватися.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму