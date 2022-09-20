Кохання на борту: перша авіакомпанія у світі запустила додаток для знайомств

Перший у світі додаток для романтичних знайомств запустив британський лоукостер EASYJET. За даними The Sun, авіакомпанія сподівається увірватися в індустрію онлайн-знайомств, в якій домінують Tinder та eHarmony. За задумом, пасажири зможуть зустрічати попутників біля виходу на посадку або під час польоту.

Перевізник EasyJet вже ставав свідком зародження кохання у небі. Так, у 2015 році 24-річна студентка звинуватила 27-річного туриста у тому, що він зайняв її місце на рейсі з Лондона до Тель-Авіва. Вона попросила його пересісти, але слово за слово, і вони розговорились. Між туристами пролетіла іскра, і через три роки вони оприлюднили цю історію і тепер живуть разом у Лондоні.

З того часу пара намагається бронювати лише ті самі місця, 12-й ряд, у будь-якій поїздці, яку вони здійснюють, і дівчина додає: «Це така приємна історія, яку можна розповісти людям. Коли вони запитують, де ми познайомилися, і я говорю: «У літаку», розмова на цьому ніколи не закінчується».

Засновник авіакомпанії-лоукостера, 55-річний мільярдер сер Стеліос Хаджі-Іоанну, минулого, а точніше, у 2007 році, теж зарекомендував себе як затятий романтик, доглядаючи міс Великобританії Брук Джонстон, яка молодша за нього на 14 років.

Відомому приватному бізнесменові може стати в нагоді ця програма, вважає видання, оскільки він не одружений. Однак любителям наживи варто двічі подумати, перш ніж робити вибір, оскільки власник мільйонів заявив, що він не має планів одружуватися.