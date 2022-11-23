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Велика БританіяТуризм

Emirates попередила пасажирів про суворі перевірки ручної поклажі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Emirates попередила пасажирів про суворі перевірки ручної поклажі

Напередодні різдвяних та новорічних свят авіакомпанія Emirates випустила терміновий бюлетень для пасажирів, які вилітають із аеропорту Хітроу. У ньому перевізник рекомендує викласти з ручної поклажі будь-які рідини.

Пасажирам, що вилітають із лондонського аеропорту Хітроу, рекомендується «не перевозити рідини, креми та гелі в ручній поклажі». Emirates попереджає, що будь-хто, хто не дотримується правил, зіткнеться з «додатковими перевірками безпеки» і ризикує не встигнути на рейс.

При цьому пасажири, які летять Emirates з пересадкою в Хітроу, теоретично можуть провозити рідини в ручній поклажі, але авіакомпанія заявляє, що і в цьому випадку слід уникати пляшок з водою або наборів приладдя, оскільки їх автоматично перевіряють співробітники аеропорту.

Хітроу сумно відомий тим, що в ньому діє один із найсуворіших режимів безпеки на контрольно-пропускних пунктах у світі, і аеропорт, як і раніше, дотримується жорстких урядових обмежень на кількість рідини, яку можна взяти із собою в салон.

Ці правила запровадили понад 16 років тому після інциденту з трансатлантичною рідкою бомбою у 2006 році, і поки що немає жодних ознак, що вони будуть пом’якшені найближчим часом. Принаймні в Хітроу.

Сам Хітроу поки про жодні «святкові» зміни не повідомляв. Він, як і раніше, дозволяє пасажирам подорожувати з рідинами в ручній поклажі за умови дотримання існуючих обмежень.

Проте Emirates, схоже, більше занепокоєна можливими затримками своїх пасажирів на пунктах контролю та перестраховується, щоб уникнути затримок вильотів. Тим більше, що свіжі в пам’яті добре задокументовані кадрові проблеми Хітроу цього літа. Довгі черги ще більше посилилися через процедури з речами мандрівників, які «забули» під час пандемії про обмеження на провезення рідин.

Нагадаємо, Emirates пішла на відкритий конфлікт із Хітроу, коли через кадрові проблеми аеропорт в односторонньому порядку обмежив кількість пасажирів, буквально змусивши авіакомпанії скасовувати вже продані рейси.

Ліміт на пасажиропотік зрештою було скасовано, але виконавчий директор повітряної гавані Джон Холланд-Кей попередив, що аналогічні обмеження можуть бути знову введені на напружений зимовий сезон відпусток.

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