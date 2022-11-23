Emirates попередила пасажирів про суворі перевірки ручної поклажі

Напередодні різдвяних та новорічних свят авіакомпанія Emirates випустила терміновий бюлетень для пасажирів, які вилітають із аеропорту Хітроу. У ньому перевізник рекомендує викласти з ручної поклажі будь-які рідини.

Пасажирам, що вилітають із лондонського аеропорту Хітроу, рекомендується «не перевозити рідини, креми та гелі в ручній поклажі». Emirates попереджає, що будь-хто, хто не дотримується правил, зіткнеться з «додатковими перевірками безпеки» і ризикує не встигнути на рейс.

При цьому пасажири, які летять Emirates з пересадкою в Хітроу, теоретично можуть провозити рідини в ручній поклажі, але авіакомпанія заявляє, що і в цьому випадку слід уникати пляшок з водою або наборів приладдя, оскільки їх автоматично перевіряють співробітники аеропорту.

Хітроу сумно відомий тим, що в ньому діє один із найсуворіших режимів безпеки на контрольно-пропускних пунктах у світі, і аеропорт, як і раніше, дотримується жорстких урядових обмежень на кількість рідини, яку можна взяти із собою в салон.

Ці правила запровадили понад 16 років тому після інциденту з трансатлантичною рідкою бомбою у 2006 році, і поки що немає жодних ознак, що вони будуть пом’якшені найближчим часом. Принаймні в Хітроу.

Сам Хітроу поки про жодні «святкові» зміни не повідомляв. Він, як і раніше, дозволяє пасажирам подорожувати з рідинами в ручній поклажі за умови дотримання існуючих обмежень.

Проте Emirates, схоже, більше занепокоєна можливими затримками своїх пасажирів на пунктах контролю та перестраховується, щоб уникнути затримок вильотів. Тим більше, що свіжі в пам’яті добре задокументовані кадрові проблеми Хітроу цього літа. Довгі черги ще більше посилилися через процедури з речами мандрівників, які «забули» під час пандемії про обмеження на провезення рідин.

Нагадаємо, Emirates пішла на відкритий конфлікт із Хітроу, коли через кадрові проблеми аеропорт в односторонньому порядку обмежив кількість пасажирів, буквально змусивши авіакомпанії скасовувати вже продані рейси.

Ліміт на пасажиропотік зрештою було скасовано, але виконавчий директор повітряної гавані Джон Холланд-Кей попередив, що аналогічні обмеження можуть бути знову введені на напружений зимовий сезон відпусток.