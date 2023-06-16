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Велика БританіяЄСНАТО

Через навчання НАТО в Європі затримуються сотні авіарейсів, 800 вильотів будуть перенаправлені

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Найбільші в історії навчання з розгортання військово-повітряних сил НАТО в європейському небі стали причиною затримки або перенаправлення сотень авіарейсів.

Як повідомляє Euronews, навчання Air Defender 2023 триватимуть до 22 червня і відбуватимуться в основному в повітряному просторі Німеччини. У зв’язку з проведенням навчань та пов’язаних з ними заходів щодня перенаправлятимуться близько 800 рейсів.

Туристів також попереджають, що можливі затримки польотів цивільної авіації. З 800 рейсів, які будуть перенаправлені, приблизно 300 маршрути будуть подовжені в середньому на 110 км.

При складанні розкладу найбільше постраждають найзавантаженіші аеропорти, такі як лондонські Хітроу та Гетвік.

Найшвидше накопичуються затримки в бюджетних авіакомпаніях, таких як Ryanair. Між прильотом та вильотом деяких літаків проходить менше 30 хвилин.

Загалом у навчаннях НАТО беруть участь 10 000 військовослужбовців та 250 бойових літаків із 25 країн, включаючи США.

“Я знаю, що можуть бути обмеження у сфері цивільних авіаперевезень… Коли я бачу співвідношення: 10 днів із 365-ти, щоб у підсумку ми могли жити у мирній та вільній країні, я думаю, що це правильний сигнал, який ми повинні надіслати” , – зазначив командувач ВПС ФРН Інго Герхартц, який керує навчаннями.

Для навчання Air Defender 2023 заблоковані великі ділянки повітряного простору, які також використовуються цивільними літаками, переважно над Німеччиною.

  • на півночі – з використанням повітряного простору Данії та Нідерландів;
  • на сході – поблизу кордонів Польщі та Чехії;
  • на півдні – від Люксембургу вздовж французького кордону до Боденського озера у Швейцарії.

Щодня використання цих зон заборонено або дуже обмежене для цивільних авіарейсів на кілька годин. Навчання зупиняються у вихідні дні.

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