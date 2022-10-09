Британський турист був приголомшений, коли виявилося, що він летить на курорт один у величезному літаку

Іноземний турист вирушив на грецький курорт і виявив, що летить наодинці у величезному авіалайнері.

Йдеться про рейс британського лоукостера Jet2, який прямував з Едінбургу (Шотландія) до Греції. За даними Edinburgh Live, чоловік заплатив у перерахунку на нашу валюту всього близько 2500 гривень, а в результаті отримав досвід польоту на приватному літаку в майже порожньому салоні.

«Я рано прийшов до виходу на посадку і зніяковів, т.к. нікого з пасажирів більше не було. Тільки коли пролунав останній попереджувальний дзвінок, я встав і підійшов до стійки реєстрації, і співробітник провів мене до дверей літака і сказав мені, що полечу тільки я та двоє інших пасажирів. Я думав, що це якийсь дивний жарт, доки не сів у літак», – розповів свою історію мандрівник.

Незважаючи на те, що турист часто користується послугами авіаперевізників, він заявив, що таке сталося з ним уперше. Також він розповів, що його обслужили «майже відразу після того, як погас сигнал про пристібування ременя безпеки».

Втім, турист виявився не першим, із ким трапився «індивідуальний переліт». Так пара туристів забронювала квитки на рейси найбільшої новозеландської авіакомпанії Air New Zealand після поїздки на конференцію до Нью-Плімута (Нова Зеландія). Проте вони були шоковані, коли дізналися, що їхній рейс було скасовано і натомість вони полетять іншим і будуть єдиними пасажирами на борту. Як пізніше з’ясувалося, льотному персоналу треба було летіти на базу і вони готові були посадити подружжя на борт і зробити посадку в потрібному пункті призначення.

Відомий ще один випадок, коли літак виконав 8-годинний рейс маршрутом Великобританія – США з одним-єдиним пасажиром на борту. Тоді турист встиг з’їсти кілька порцій безкоштовної їжі та пристосувати порожні сидіння крісел під особисте ліжко.