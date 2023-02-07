П’яний турист напав на співробітників аеропорту та вдарив поліцейського головою перед вильотом на курорт

Винесено вирок у справі п’яного іноземного туриста, який раніше зафіксувала британська поліція. Чоловік напав на співробітників аеропорту та вдарив поліцейського головою перед вильотом у відпустку на Тенеріфе. Найближчим часом відпочивати авіадебешкетнику доведеться на громадських роботах.

За даними Daily Star, НП сталася 18 травня 2022 року в аеропорту Лідс-Бредфорд, коли співробітники авіагавані, дотримуючись інструкцій з безпеки, вирішили відмовити в польоті на іспанський острів Тенеріфе надмірно п’яному пасажиру. Персонал британського лоукостера Jet2 став свідком, як 45-річний Роберт Сміт, почувши відмову в посадці, перекинув барний стілець і рішуче попрямував до виходу. Потім він почав агресивно висловлювати протест, при цьому стверджуючи, що тверезий, неодноразово врізався в кілька скляних панелей на шляху до літака.

Стримати британця, який усіма силами рвався на борт, що прямував на райський острів, довелося поліцейським за допомогою кайданків. Однак одному вартовому правопорядку дісталося більше за інших — турист ударив його головою так сильно, що останнього довелося відвезти до поліцейського фургона в інвалідному візку.

Філ Уорд, керуючий Jet2, повідомив про інцидент наступне: «Деструктивна поведінка пасажирів може призвести до дуже серйозних наслідків, таких як потрапляння до «чорного списку» та фінансових штрафів, а також, як доводить цей випадок, суворі судові позови».

Тим часом сержант Енн Хейдок із поліції Західного Йоркширу заявила, що деструктивна поведінка, подібна до поведінки Сміта, «може становити потенційний ризик для безпеки літака, а також призвести до відхилення літака від курсу, що завдасть значних незручностей і витрат».

Під час судового засідання, яке відбулося 30 січня, тверезий британець визнав напади на кількох співробітників. Крім восьмимісячного тюремного ув’язнення з відстрочкою на рік, йому призначено 250 годин громадських робіт та зобов’язання щодо виплати компенсації у розмірі по 120 фунтів стерлінгів кожної з жертв. Таких виявилось троє.